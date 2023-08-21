Otopilot sisteminde devrim: İlk insansı robot PİBOT

Yayınlanma: 21.08.2023 - 15:55

Güncelleme: 21.08.2023 - 15:56

Uçuş endüstrisinde tarihi bir dönüm noktasına gelindi. Bir grup araştırmacı, Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden (KAIST) insansı robot pilot PIBOT'u geliştirerek, havacılık dünyasına yepyeni bir soluk getirdi. Bu devrim niteliğindeki robot, insan gibi düşünebilme yeteneğiyle ön plana çıkıyor.

PIBOT, adını taşıdığı pilot koltuğuna kolayca geçebilme yeteneği ve kokpit içindeki düğmeleri çevirebilme yeteneği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Aynı zamanda yapay zeka teknolojisi sayesinde uçuş çizelgelerini ezberleyebiliyor ve acil durum protokollerini hatırlayarak uçuş güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor.

İNSAN PİLOTLAR GİBİ DÜŞÜNEBİLİYOR

Bu devrim, geçmişte geliştirilen robot pilotların ötesine geçiyor. Yıllar içinde birçok robot pilot projesi hayata geçirildi. Ancak PIBOT'un farkı, yapay zeka ve insansı özelliklerin benzersiz bir kombinasyonuyla donatılmış olmasıdır. Bu robot, insan pilota benzer şekilde düşünme ve karar verme yeteneklerini bünyesinde barındırıyor.

PIBOT projesinin başındaki isim olan David Hyunchul Shim, yaptığı açıklamada, "PIBOT'un en büyük avantajlarından biri, mevcut uçakların modifikasyonu gerektirmediği ve hemen otomatik uçuşlara entegre edilebildiğidir. Bu da uygulanabilirlik ve pratiklik açısından büyük bir avantaj sağlıyor" dedi.

Araştırmacılar, PIBOT'un ChatGPT teknolojisinin de yardımıyla çok geniş bir yelpazede bilgiye erişebildiğini ve havacılık navigasyon haritalarını hatırlayabildiğini belirtiyorlar. Ayrıca robot, elektrik kesintileri veya acil durumlar gibi olağandışı durumlar için hazırlıklı olmak üzere tüm prosedürleri hatırlayabiliyor.

2026 YILINDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

İnsansı yapısı sayesinde, PIBOT sert türbülanslar gibi zorlu koşullarda bile uçağın kontrol düğmelerini başarıyla kullanabiliyor. Gömülü kameraları sayesinde hem kokpit içini hem de dış ortamı analiz edebilme yeteneğiyle donatılan PIBOT, güvenli ve hatasız bir uçuş deneyimi sunuyor.

PIBOT'un yetenekleri şu ana kadar uçuş simülatörleri üzerinde test edildi, ancak araştırmacılar yakın gelecekte bu robotu gerçek hafif uçaklarda denemeyi planlıyorlar.

Proje, 2026 yılına kadar tamamlanarak askeri ve sivil kullanım için ticarileştirilmeyi hedefliyor.