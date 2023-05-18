Tesla'nın insansı robotlarının son hali paylaşıldı

Yayınlanma: 18.05.2023 - 09:37

Güncelleme: 18.05.2023 - 09:37

Elon Musk yönetimindeki Tesla, birkaç yıldır insansı robot projesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda; 2022'nin sonlarına doğru "Optimus" olarak adlandırılan ilk insansı robotun bir prototipi, tüm dünyaya gösterildi. Elon Musk ve ekibi, Optimus'un geldiği son noktaya ilişkin bir video paylaştı.

Ekim ayında tanıtılan Optimus, o günün koşullarında pek de iyi bir performans sunamadı. Öyle ki robot, bir grup çalışan tarafından sahneye taşındı. Üstelik Tesla'nın ilk insansı robotunu yürürken de görememiştik. Elon Musk, prototip aşamada olan robotun yürümeye hazır olmadığını söyledi. Ancak gelinen son nokta, bunların değiştiğini gözler önüne seriyor. Zira Optimus artık hem yürüyor hem de bazı işlevsel özellikler sunuyor.

HAREKET EDEBİLİYOR!

Webtekno'nun aktardığı haberde Tesla'nın üzerinde çalıştığı insansı robot için paylaşılan görüntüler, bu robotun artık destek almadan ayakta durabildiğini, hareket edebildiğini gözler önüne seriyor. Ayrıca yukarıda gördüğünüz insansı robot, artık herhangi bir nesneyi eline alabiliyor.

Tesla, insansı robotunu eğitmek için insanlardan faydalanıyor!

"Tesla Bot Update" başlığı ile paylaşılan video, Tesla'nın insansı robot projesi için neler yaptığını da gözler önüne seriyor. Buna göre, insansı robotun çalışmasını sağlayan yapay zeka, gerçek bir insan tarafından eğitiliyor. Bu eğitim kapsamında sıradan bir insanın yaptığı her hareket, yapay zekaya saatler boyunca öğretiliyor.

Ayrıca bu robot, sahip olduğu kamera ve sensörler sayesinde çevre keşfi ve ezber de yapabiliyor. Tesla'nın insansı robotu henüz gerçek bir insandan çok uzak olsa da ilerleyen yıllar, bu durumun değiştiğini ortaya koyacak gibi görünüyor.

Peki Tesla Optimus, piyasadaki diğer insansı robotlarla rekabet edebilir mi?

İnsansı robot denildiği zaman akla gelen ilk şirket, hiç şüphesiz Boston Dynamics. Robot teknolojileri üzerine yıllarını veren şirket, "Atlas" isimli bir insansı robot üzerinde de yıllardır çalışıyor.

Üstelik Atlas, bugün zorlu parkurları tamamlayıp, yüksek yerlere tırmanabiliyor. Şimdiki pozisyonda Tesla'nın Boston Dynamics'e yetişmesi için 40 fırın ekmek yemesi gerek. Peki ya ilerleyen yıllarda? İşte bu sorunun cevabı için beklemekten başka hiçbir çare yok...