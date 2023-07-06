Dünyada bir ilk: Robot Sophia Türkiye'de radyo yayını yapacak

Yayınlanma: 06.07.2023 - 12:56

Güncelleme: 06.07.2023 - 14:57

Hong Kong merkezli Hanson Robotics tarafından 2016’da üretilen ve vatandaşlık alan ilk robot olan Sophia’nın Türkiye'de radyo yayını yapacağı açıklandı. İnsansı bir robot olan Sophia 6-7 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da bulunanCamlıca Televizyon Kulesi'nden radyo yayını yapacak.

Dünyada bir ilk olacak olan yayın ile ilgili Çanlıca Kulesi Genel Müdürü Mustafa Önçırak açıklama yaptı. Önçırak açıklamasında "Çamlıca Kulesi bilindiği üzere dünya'da 100 FM radyo yayınlarının aynı noktadan yapıldığı bir kule. Dünyada ilk defa canlı radyo yayını yapacak Sophia robotumuzu ağırlıyoruz. sophia, yayın yapma lisansını Cenevre'den almıştır, 6-7 Temmuz tarihlerinde yine Cenevre'de 40 ülkedek katılacak radyo canlı yayın yapılacak. Bu radyolardan bir tanesi de Çamlıca kulemizden yayın yapan Türkiye'deki bir radyo olacak. Bu tarihlerde herkesi dinlemeye davet ediyoruz" dedi.