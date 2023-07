Güney Kore'de bir robot, orkestra şefi olarak sahnede yer aldı

EveR 6 adlı android robot, Güney Kore'nin ulusal orkestrasını yönetmek üzere Seul'de şef kürsüsüne çıkarak ülkede bu tür bir ilke imza attı.

Kore Endüstriyel Teknoloji Enstitüsü tarafından tasarlanan iki kollu robot, ülkenin ulusal orkestrasındaki müzisyenlere liderlik ederek Kore Ulusal Tiyatrosu'nda ilk kez sahneye çıktı.

İnsansı bir yüze sahip olan robot önce seyircileri selamladı ve canlı gösterinin temposunu kontrol etmek için kollarını sallamaya başladı.

EveR 6, an android robot, took the conductor's podium in Seoul, to lead a performance by South Korea's national orchestra https://t.co/pKwSOwRlaJ pic.twitter.com/KGATDAknK7