Güney Kore'de bir robot, orkestra şefi olarak sahnede yer aldı
Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen "Absence" adlı konserinde orkestrayı "EveR 6" adlı robot yöneterek ülkede bir ilke imza attı.
EveR 6 adlı android robot, Güney Kore'nin ulusal orkestrasını yönetmek üzere Seul'de şef kürsüsüne çıkarak ülkede bu tür bir ilke imza attı.
Kore Endüstriyel Teknoloji Enstitüsü tarafından tasarlanan iki kollu robot, ülkenin ulusal orkestrasındaki müzisyenlere liderlik ederek Kore Ulusal Tiyatrosu'nda ilk kez sahneye çıktı.
İnsansı bir yüze sahip olan robot önce seyircileri selamladı ve canlı gösterinin temposunu kontrol etmek için kollarını sallamaya başladı.
EveR 6, an android robot, took the conductor's podium in Seoul, to lead a performance by South Korea's national orchestra https://t.co/pKwSOwRlaJ pic.twitter.com/KGATDAknK7— Reuters (@Reuters) July 3, 2023
Cuma günkü performansı robotla birlikte yöneten Choi Soo-yeoul, "Bir orkestra şefinin hareketleri çok ayrıntılıdır. Robot bu kadar ayrıntılı hareketleri hayal ettiğimden çok daha iyi sunmayı başardı" dedi.
Choi, EveR 6'nın "kritik zayıflığının" dinleyememesi olduğunu söyledi.
Robot, sergilenen beş parçadan üçüne rehberlik etti; bunlardan biri Choi ile birlikte yönetildi.
Choi, "(Robotların ve insanların) birinin diğerinin yerini almasından ziyade bir arada var olabileceğini ve birbirini tamamlayabileceğini gösteren bir resital oldu" ifadelerini kullandı.
Robotlar, Japonya ve İsviçre'de orkestra yönetmişti.
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