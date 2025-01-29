iPhone'lara Starlink desteği geliyor

Yayınlanma: 29.01.2025 - 17:50

Güncelleme: 29.01.2025 - 17:50

Apple, iPhone'lara daha hızlı ve güvenli internet sunmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda SpaceX'in hizmeti Starlink'i iPhone'lara getirmeye hazırlanıyor. Yeni ortaya çıktığı kadarıyla Apple'ın Starlink'i iPhone'lara getirme hedefleri kapsamında SpaceX dışında T-Mobile ile çalışmaya başladı.

Hatta bu hizmet iOS 18.3 güncellemesiyle beraber bazı iPhone kullanıcıları için etkin hale getirildi.

Bu sayede T-Mobile kullanıcılarının bir kısmı iPhone'larında Starlink'i kullanabilecek. Bu hizmetin ilk sürümü test edillmeye başlanmış oldu. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise ilk etapta bu sürümün sadece mesajlaşma için kullanılabilecek olması.

İlerleyen süreçte ise veri bağlantısı, sesli arama gibi daha farklı hizmetlerde de kullanılabilecek.

Starlink mevcutta 100'den fazla ülke ve bölgede aktif olarak sunuluyor. Türkiye'de bulunmayan bu hizmetin ne zaman geleceği ya da gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Apple'ın iPhone'larla birlikte sunduğu uydu bağlantısı hizmeti de Türkiye'de kullanılmıyor.