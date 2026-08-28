Dünyanın en beklenen oyunu GTA 6'yla ilgili bildiğimiz her şey

GTA VI'nın ilk bakış videosunun Netflix'te yayınlanacak olması tartışma yaratmıştı. Rockstar Games'in ve Netflix'in arasındaki bu anlaşma oyunun 26 dakikalık oynanış videosunun ilk yayınlanmasını içeriyordu. Bunun akabinde platformda paylaşıldıktan yaklaşık 6 saat sonra diğer platformlara düşecekti. Öyle de oldu. GTA VI'nın klibi Türkiye saatiyle 22.00'de yayınlandı. Yaklaşık 6 saat geçtikten sonra resmi hesaplardan yayınlandı.

Oyun için daha önce onlarca sızıntı yapıldı.

2022 yılında oyun içinden olduğu iddia edilen bazı görüntüler ortaya çıktı. Oyunun kaba hatlarıyla nasıl görüneceğini gösteren bu sızıntıların ardından 2026 yılında Cyberleek tarafından yeni sızıntılar yapıldı.

Oyun içinden olduğu söylenen görüntülerde GTA VI'nın nasıl olacağına dair fikirlerimiz tazelenmişti.

26 dakikalık videoda ise oyunun yapılan sızıntılardaki bazı ayrıntılarla örtüştüğü görüldü.

Oyunda üst düzey grafikler sunuluyor, iki ana karakter arasında yapılan geçişlere dayanan oynanma mekaniğine ek olarak çok fazla görev var gibi duruyor. Oyunda bulunulan mekanlar ise sürekli değişiyor. Farklı görevleri gerçekleştiriyoruz. Lucia ve Jason arasında karakter değişimini hızlı bir şekilde yapabiliyoruz.

PlayStation 5 ile oynandığı aktarılan görüntülerinde görevler ve ana hikayeye dair çok ayrıntı izlemiyoruz ancak videonun sonlarına doğru Jason ve Lucia’nın zengin bir müşteri için güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladığını ve ardından silahlı saldırganlarla çatışmaya girdiğini görüyoruz. Aksiyon sahneleri oyunun aslında tam bir oynanış olmadığını da gösterdi. Zira nişan alıp düşmanların vurulması, aksiyon sahneleri oldukça mekanik duruyordu. Bu da oyunun gerçekten bir kişi tarafından oynanmadığını aksine makineye oynatıldığını gösteriyor. Yine de oyunda aksiyonun üst seviyede olacağı vurgulanıyor.

Oyunda önceki GTA serilerinden ya da Rockstar oyunlarından farklı olarak çok daha büyük bir harita sunulacak. Oyunda yer verilen harita 3 boyutlu olacak ve NPC tepkilerinin artacağı, daha doğal olacağı ve birinci şahıs bakış açısına sahip olmacağını biliyoruz.

Grand Theft Auto VI, 19 Kasım’da PlayStation 5 ve Xbox Series X ve S için piyasaya çıkıyor olsa da bilgisayar oyuncularının beklemesi gerekiyor zira oyunun PC tarafına ne zaman çıkacağı bile açıklanmadı.