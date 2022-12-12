Dünyanın en büyük 'dalga enerji santrali' Türkiye'ye kurulacak

12 Aralık 2022 Pazartesi, 14:01

Dünyadaki yeşil enerji dönüşümü ülkemizde de hızla sürerken, geçtiğimiz günlerde önemli bir projenin duyurusu yapıldı. İsveç merkezli Eco Wave Power, OREN Ordu Enerji ile Ordu’da dalga enerji santrali inşa etmek üzere anlaşma imzaladı. Üstelik bu santral, dünyanın en büyüğü olacağı söylendi.

Peki, Ordu’da inşa edilecek bu dalga enerji santrali nedir? Santral ile Türkiye ne kadar enerji elde edebilecek?

Webtekno'nun direkt şirketin açıklamalarından aktardığı habere göre Eco Wave Power tarafından paylaşılan bilgilere göre Ordu’ya inşa edilecek dalga enerji santrali, 77 megawatt kurulu güce sahibi olacak. Fakat santralin tamamı hemen inşa edilmeyecek.

Eco Wave Power ve Ordu Enerji, santrali adım adım inşa edecek ve elde ettiği veriler neticesinde inşaya devam edecek. Proje kapsamındaki ilk pilot istasyon ile 4 megawatt’a kadar enerji üretilecek.

Santral, maksimum kapasitede çalıştığı takdirde (77 MW) bir ayda 55.440 MW, bir yılda ise 665.280 MW elektrik üretimi gerçekleştirebilecek. Santral, bir yılda İstanbul Avrupa Yakası'nın tükettiği enerjinin (27,5 kWh - 2021) %2,41'ini üretmiş olacak.

MALİYETİ NE OLACAK?

Enerji santralinin maliyeti, tahmini olarak 150 milyon dolar olarak paylaşıldı. Bu sayıyı ele aldığımızda aslında megawatt başına maliyetin Güneş enerji santrallerine göre daha yüksek olduğunu görebiliyoruz. Tabii santralin, yılın büyük bir kısmını bulutlu havayla geçiren Ordu’ya inşa edileceğini unutmayalım.

Yapılan anlaşma kapsamında inşa edilecek santralin 9 dalgakıranı 25 yıl süreyle Eco Wave Power’a ait olacak. Bununla birlikte Eco Wave Power, santralin inşasından ve üretilen elektriğin satışından da sorumlu olacak.

