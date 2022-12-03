Samsung, parmak izi teknolojisi tarafında önemli adım atıyor
Samsung özellikle güvenlik tarafında daha sıkı çalışıyor. Bunun sonucu olarak ortaya çıkan yeni teknoloji parmak izi güvenliğini 2 buçuk milyar kat artıracak.
Samsung yeni teknolojiler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Özellikle ekran teknolojileri üzerine odaklanan şirket, kişisel güvenlik tarafında da yeni bir teknoloji geliştirdi. Bu teknoloji sayesinde kullanıcıların parmak iziyle kişisel güvenlikleri 2.5 milyar kat artacak.
Samsung OLED ekran kullanılan telefonlarda ekranın tamamına yaymayı planladığı 'parmak izi okutma sistemini' geliştiriyor. Bu sayede çok daha güvenli bir deneyim sağlanmış olacak. Yeni sistem ile birden fazla parmak tanımlanabiliyor ve bu da sistemi daha güveli kılıyor.
BİRDEN FAZLA PARMAK TANIMLANDIĞINDA HEM DAHA PRATİK HEM DE DAHA GÜVENLİ BİR DENEYİM YAŞAMAK MÜMKÜN OLACAK
Ekran üretiminden Samsung Display’e göre aynı anda farklı parmak izi okuyabilen ekranların büyük bir avantajı bulunuyor. Aktarılan bilgilere göre verilere göre parmak izi taramasını aynı anda üç parmakla eşleştirip yapmak, bir parmakla eşleştirip yapılan klasik güvenlik sisteminden 2,5 milyar kat daha güvenli hale geliyor.
Samsung’un yeni güvenlik sistemi, dijital ortamı eski sistemden daha güvenli kılacak. Uzmanlar bu yeni tarama sisteminin güvenlik dışında kullanılabilirliği açısından da avantajlı olduğu görüşünde birleşiyor.
Söylenene göre bu yeni güvenlik sistemi en iyi ihtimalle 2025 yılında karşımıza çıkacak.
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