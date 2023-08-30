Dünyanın en büyük şirketleri yapay zeka için güçlerini birleştiriyor

Yayınlanma: 30.08.2023 - 10:55

Güncelleme: 30.08.2023 - 10:55

ABD'li teknoloji şirketi Nvidia, yeni nesil yapay zeka bilgi işlem iş yüklerine odaklanarak, Üretken Yapay Zeka ve Veri Bilimleri gibi alanlarda Google Cloud ile işbirliği yaptı. Bu ortaklık ile şirket en son yapay zeka altyapısını sunmayı planlıyor.

Google Cloud ve Nvidia, müşterilere devasa yapay zeka modelleri oluşturma ve veri bilimi iş yüklerini hızlandırma konusunda yardımcı olacak yeni yapay zeka altyapısı ve yazılımını duyurdu. Bu ortaklık, yapay zeka hizmetlerini uçtan uca sağlayarak dünyanın önde gelen yapay zeka müşterilerine hizmet veriyor.

Google Cloud CEO'su Thomas Kurian ve Nvidia kurucusu ve CEO'su Jensen Huang tarafından yapılan açıklamada, bu ortaklığın, yapay zeka ve veri bilimi konularında geliştiricilere enerji verimliliği ve maliyet tasarrufu sağlayan altyapı, yazılım ve hizmetler sunarak çalışmalarını hızlandırmalarına yardımcı olduğu vurgulandı.

Özellikle, Nvidia'nın PaxML adını verdiği dil modeli çerçevesi, Google Cloud tarafından kullanılan büyük dil modellerini hızlandırmak için Nvidia GPU'ları ile optimize edildi. Google Cloud, Nvidia GPU'larına dayalı olarak özelleştirilmiş sanal makineler sunmayı ve bu sayede yapay zeka uygulamalarının daha hızlı ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamayı planlıyor.

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Bu işbirliği ayrıca, yapay zeka alanında hızlı ve verimli geliştirmeleri teşvik etmek amacıyla tasarlanmış olan Nvidia AI Enterprise yazılım platformunun da Google Cloud Marketplace üzerinden sunulacağını içeriyor. Ayrıca, Google Cloud'un yüksek performanslı GPU'ları sayesinde yapay zeka iş yüklerinin daha etkin bir şekilde işlenebileceği ve işletmelere daha fazla esneklik sağlanacağı ifade ediliyor.