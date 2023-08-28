Google açıkladı: Uydu haberleşmesi için o firma ile anlaşacak
Google, Android 14 güncellemesi ile Android cihazlara uydu bağlantısı üzerinden iki yönlü iletişim özelliğini getireceğini duyurdu. Henüz kararlı sürümü çıkmamış olsa da, şirketin gelecekte bu özelliği Android telefonlara taşımak için Garmin ile işbirliği yaptığı görülüyor.
Google'ın Google Mesajlar uygulaması üzerinden Android telefonlara uydu tabanlı mesajlaşma özelliklerini getireceği belirtiliyor. Geliştirici Neil Rahmouni, Google Mesajlar uygulamasının en son sürümünde bazı kod dizileri keşfetti ve kodlarda "Acil durumunuzla ilgili sorularınız için %1$s numaralı telefondan Garmin Response'u arayın. Yeni bir acil durum bildirmek için yerel acil durum numaranızı arayın" gibi ifadeler yer aldı. Google, bu yeni özelliği Android 14'ün kararlı sürümü dünya genelinde 150'den fazla ülkede yayınlandıktan sonra kullanıma sunabilir.
Garmin acil durumlarda uydu tabanlı bağlantı ile iletişim sağlayan bir dizi ürüne sahip. Şirket, dünya çapında alçak yörünge uydu takımyıldızı sistemine sahip olan Iridium şirketi ile işbirliği yaparak bu bağlantıyı sağlıyor. Google, Google Mesajlar aracılığıyla acil durum iletişimini sağlamak için Garmin'in teknolojisini kullanabilir.
APPLE VE HUAWEİ'DE BU ÖZELLİK ZATEN BULUNUYORDU
Apple, uydu tabanlı acil SOS sistemini akıllı telefonlarına getiren ilk büyük marka oldu. Ardından Huawei de benzer bir özelliği en yeni amiral gemisi telefonlarına ekledi. Samsung'un Galaxy S23 ile benzer bir özelliği getirmesi beklenirken, bu gerçekleşmedi ve şirketin akıllı telefon bölümünün başkanı TM Roh, ekosistemin henüz hazır olmadığını belirtti. Şu anda, bu özelliğin Galaxy S24 ile piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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