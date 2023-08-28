Google Docs, Android tabletlerde değişiyor

Yayınlanma: 28.08.2023 - 14:37

Güncelleme: 28.08.2023 - 14:37

Google, Android tabletler ve katlanabilir telefonlar için Google Docs, Google Sheets ve Google Slides uygulamalarını güncelliyor. Bu güncellemelerle birlikte uygulamalar, metin biçimi araç çubuğunda hap şeklinde bir düzen gibi modern ve görsel açıdan yeniden tasarlanmış bir arayüz kazanıyor. Bu yeni araç çubuğu, kullanıcılara Android ve internet platformlarında daha tutarlı bir deneyim sunmak üzere Material 3 tasarım kılavuzunu takip ediyor. Yineleme, geri alma, canlı işbirliği için kullanıcı profilleri ve belgeye öğe eklemek gibi işlevler hala sağ üst köşede yer alıyor.

Ayrıca, yeni güncellemeler arasında bir "yorumlar" düğmesi de bulunuyor. Bu düğme tıklandığında, canlı olarak paylaşılan belgelerdeki yorumlar ve güncellemeler sağ tarafta kayan bir sayfada görüntülenebiliyor. Bunun yanı sıra, dosya sürükleyip bırakma özelliğine daha iyi destek eklenmiş durumda.

Google, bu güncellemelerle ilgili olarak "Android kullanıcıları, düzenleme araç çubuğundan simgelere, arka plan renklerine kadar birçok unsuru yenilenmiş bir görünümle fark edecekler" ifadelerini kullandı. Bu tasarım değişiklikleri şu an için sadece Android tabletler ve katlanabilir telefonlar için yayınlandı. Ancak önümüzdeki birkaç hafta içinde, Android akıllı telefonlara da bu yeni tasarım eklenecek.