Dünyanın en çok kazandıran oyun şirketi Valve olabilir

Dünyanın en bilinen ve büyük oyun şirketlerinden biri olan Valve'ye yönelik yeni bilgiler ortaya çıktı. Şirket Half Life ve Portal gibi çok bilinen oyunlara sahip ve en çok oyuncuyu barındıran oyun platformu olarak Steam'e sahip. Bunun yanında şirket bu kadar başarılı olmasına rağmen yaklaşık 350 çalışanı istihdam ediyor.

Yakın zaman önce açıklandığına göre şirket 2025 yılında 16,2 milyar doların üzerinde kazanç elde etti.

Tom's Hardware tarafından dikkat çekildiği üzere şirketin az çalışanı istihdam etmesi ve bu yüksek kazancı her çalışanın, teorik olarak, yaklaşık 50 milyon dolar gelir elde ediyor.

Valve'ın daha önce açıklandığı üzere 2012 ile 2021 yılları arasında yalnızca yaklaşık 350 kişiyi istihdam ettiği bildirilmişti. Şirket bunların yanı sıra büyüme gösteriyor ve geliri de geçen yıla kıyasla yüzde 5,7 artarak yaklaşık 4 milyar dolara ulaştı.

Bu rakam diğer şirketlerden önemli ölçüde daha yüksek olarak görülüyor. Örneğin, ilaç şirketi McKesson çalışan başına 8,2 milyon dolar kazanıyor ve bu kategoride lider olarak kabul ediliyor. Apple çalışan başına 2,4 milyon dolar, Meta ise 1,9 milyon dolar kazanıyor.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Çalışan başına düşen karlılığımız Google, Amazon veya Microsoft'tan daha yüksek ve bu durumda yapılacak en doğru şeyin her çalışanın cebine mümkün olduğunca fazla para koymak olduğuna inanıyoruz.

Öte yandan şirket en iyi tazminat paketini de sunuyor. İddialara göre çalışan maaşlarına yaklaşık 450 milyon dolar harcıyor ve kişi başına ortalama 1,3 milyon doların üzerinde bir harcama yapıyor.