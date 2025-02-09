Dünyanın en çok satan tableti iPad oldu

Yayınlanma: 09.02.2025 - 22:35

Güncelleme: 09.02.2025 - 22:35

Apple dünyanın en değerli şirketi olsa da pazar payında düşüş var. Analiz firması Canalys tarafından yapılan açıklamaya göre iPad'in 2024'te sevkiyatlarında büyüme yaşandı ancak genel pazar payında önceki yıla göre düşüş var.

Tablet pazarında dünya çapında sevkiyatlar 2024 yılında yüzde 9,2 oranında artmış. Bu ise 147,6 milyon adet tablete denk geliyor. Kuzey Amerika hariç tüm bölgelerde büyüme görülmüş.

Tahminlere göre tablet satışı yapan şirketlerin 2025 yılında yüzde 52 ile sevkiyatlarının artacağı düşünülüyor. Yüzde 32 oranında sabit performans bekleniyorken, yüzde 16'sında düşüş olabilir.

En çok tablet satışı Apple'dan geliyor. Dünyanın en çok satan tabletleri yüzde 38,6 oranında iPad oluyor.

İkinci sırada Samsung yüzde 18,8 ile yer alıyor. Üçüncü sırada yüzde 7,3 ile Huawei, dördüncü sırada yüzde 7,1 ile Lenovo ve Xiaomi yüzde 6,2 ile beşinci sırada yer alıyor.