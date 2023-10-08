Dünyanın en çok satılan konsolunun ikincisinin çıkış tarihi ortaya çıktı

Yayınlanma: 08.10.2023 - 10:55

Güncelleme: 08.10.2023 - 10:55

İnternet üzerinde dolaşan söylentilere göre, Nintendo'nun yeni oyun konsolu Nintendo Switch 2, 2024 yılının son aylarında piyasaya sürülecek. Ortaya çıkan bilgilere göre konsolun iki versiyonu bulunacak.

Doğru bildiği sızıntılar ile gündeme gelen anonim kullanıcı SoldierDelta'nın paylaştığı bilgilere göre Eylül 2024'te Nintendo Switch 2 çıkış yapacak. Ancak SoldierDelta'ya göre bu tarih Kasım 2024'e uzayabilir. Ayrıca, iki farklı modelin piyasaya sürülmesi planlandığını da açıkladı. Bu modellerden birinin 449 dolardan (mevcut kur ile 12 bin 400 TL) diğerinin ise 400 dolardan (mevcut kur ile 11 bin 47 TL) satışa sunulacak.

SoldierDelta, gizli bilgilere erişiminin olduğunu iddia etse de, bu bilgilerin doğruluğunu henüz doğrulamak mümkün değil. Nintendo'da tarafından ise henüz konsol ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.