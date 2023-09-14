PlayStation Plus'a eylül ayında eklenecek oyunlar belli oldu
Sony'nin abonelik hizmeti PlayStation Plus'a 19 Eylül'den itibaren eklenecek oyunların listesi açıklandı.
Sony'nin hizmeti PlayStation Plus için yeni oyunlar kataloğa ekleniyor. 19 Eylül'den sonra platforma dahil olacak oyunlar var. İşte oyun kataloğu:
- 13 Sentinels: Aegis Rim (PS4)
- Call of the Sea (PS5, PS4)
- Cloudpunk (PS5, PS4)
- Contra: Rogue Corps (PS4)
- NieR Replicant ver.1.22474487139… (PS4)
- Odin Sphere Leifthrasir (PS4)
- PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (PS5, PS4)
- Planet Coaster: Console Edition (PS5, PS4)
- Sid Meier’s Civilization VI (PS4)
- Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (PS5, PS4)
- Star Ocean: Integrity and Faithlessness (PS4)
- Star Ocean The Divine Force (PS5, PS4)
- Tails Noir (PS5, PS4)
- This War of Mine: Final Cut (PS5)
- Unpacking (PS5, PS4)
- West of Dead (PS4)
Klasik Katalog
(PlayStation 2)
- Star Ocean: Till the End of Time (PS4)
(PlayStation 4)
- Dragon’s Crown Pro (PS4)
- Star Ocean First Departure R (PS4)
- Star Ocean: The Last Hope – 4K & Full HD Remaster (PS4)
Daha önce PlayStation Plus'ın zamlanacağı gündeme gelmişti. Türkiye'de yüzde 600 zam gören abonelik fiyatları inanılmaz rakamlara ulaştı.
Zamlardan önce yıllık olan aboneliklerde, Essential 240 TL, Extra 400 TL ve Deluxe 460 TL şeklinde değişiyordu.
PlayStation Plus abonelik ücretlerindeki son zamdan sonraki fiyatlar şu şekilde oldu:
PlayStation Plus Essential:
Aylık: 40 TL
3 Aylık: 100 TL
Yıllık: 240 TL
PlayStation Plus Extra:
Aylık: 60 TL
3 Aylık: 165 TL
Yıllık: 400 TL
PlayStation Plus Deluxe:
Aylık: 70 TL
3 Aylık: 190 TL
Yıllık: 460 TL
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