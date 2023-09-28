PlayStation'da büyük ayrılık

Yayınlanma: 28.09.2023 - 10:12

Güncelleme: 28.09.2023 - 10:12

Sony, 2019 yılından bu yana Sony Interactive Entertainment'ın (SIE) başkanlığını ve CEO'luğunu üstlenen Jim Ryan'ın Mart 2024'te emekliye ayrılacağını duyurdu.

Bu önemli değişiklik, Bloomberg'den Jason Schreier tarafından Twitter üzerinden yapılan bir paylaşımla ilk kez duyuruldu ve daha sonra Sony tarafından doğrulandı.

Hiroki Totoki, 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçici CEO olarak görev yapacak. Ayrıca, Sony, SIE'nin başkanı olacak olan Sony Group Corporation'ın başkanı, COO'su ve CFO'sunun önümüzdeki aydan itibaren "Bay Ryan'a geçiş sürecinde destek olmak amacıyla" SIE'nin başkanı olarak görev yapacağını açıkladı.

Sony ayrıca, Totoki'nin, PlayStation'ın geleceğini şekillendirmek için Sony Group Corporation Başkanı ve CEO'su Kenichiro Yoshida ile "yakın çalışacağını" ifade etti.