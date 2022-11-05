Dünyanın en değerli markaları: Neredeyse hepsi teknoloji şirketi!
Interbrand, dünyanın en değerli 100 markasını paylaştı. Apple, marka değeri açısından büyük farkla birinci sırada yer aldı.
Her yıl marka değeri açısından dünyanın en değerli markalarını açıklayan Interbrand, bu yılın raporunu paylaştı. Interbrand’in “En İyi Küresel Markalar” listesi, dünyanın en değerli 100 markasına yer verdi. Listenin en tepesinde yer alan isim Apple oldu.
Webtekno'da yer alan haberdeki detaylara göre 482 milyar dolarlık marka değeriyle birinci sırada yer alan Apple’ı 278 milyar dolar değerle Microsoft takip etti. En değerli 20 marka ve otomobil ve teknoloji alanında faaliyet gösteren en değerli markalar şu şekilde oldu:
DÜNYANIN EN DEĞERLİ MARKALARI 2022
Sıralama
Marka
Marka değeri
1
Apple
482,215 milyar dolar
2
Microsoft
278,288 milyar dolar
3
Amazon
274,819 milyar dolar
4
251,751 milyar dolar
5
Samsung
87,689 milyar dolar
6
Toyota
59,757 milyar dolar
7
Coca-Cola
57,535 milyar dolar
8
Mercedes-Benz
56,103 milyar dolar
9
Disney
50,325 milyar dolar
10
Nike
50,289 milyar dolar
11
McDonald's
48,647 milyar dolar
12
Tesla
48,002 milyar dolar
13
BMW
46,331 milyar dolar
14
Louis Vuitton
44,508 milyar dolar
15
Cisco
41,298 milyar dolar
16
36,516 milyar dolar
17
34,538 milyar dolar
18
IBM
34,242 milyar dolar
19
Intel
32,916 milyar dolar
20
SAP
31,497 milyar dolar
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