Dünyanın en değerli markaları: Neredeyse hepsi teknoloji şirketi!

Interbrand, dünyanın en değerli 100 markasını paylaştı. Apple, marka değeri açısından büyük farkla birinci sırada yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2022 Cumartesi, 00:15
Dünyanın en değerli markaları: Neredeyse hepsi teknoloji şirketi!
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Her yıl marka değeri açısından dünyanın en değerli markalarını açıklayan Interbrand, bu yılın raporunu paylaştı. Interbrand’in “En İyi Küresel Markalar” listesi, dünyanın en değerli 100 markasına yer verdi. Listenin en tepesinde yer alan isim Apple oldu.

Webtekno'da yer alan haberdeki detaylara göre 482 milyar dolarlık marka değeriyle birinci sırada yer alan Apple’ı 278 milyar dolar değerle Microsoft takip etti. En değerli 20 marka ve otomobil ve teknoloji alanında faaliyet gösteren en değerli markalar şu şekilde oldu:

DÜNYANIN EN DEĞERLİ MARKALARI 2022

Sıralama

Marka

Marka değeri

1

Apple

482,215 milyar dolar

2

Microsoft

278,288 milyar dolar

3

Amazon

274,819 milyar dolar

4

Google

251,751 milyar dolar

5

Samsung

87,689 milyar dolar

6

Toyota

59,757 milyar dolar

7

Coca-Cola

57,535 milyar dolar

8

Mercedes-Benz

56,103 milyar dolar

9

Disney

50,325 milyar dolar

10

Nike

50,289 milyar dolar

11

McDonald's

48,647 milyar dolar

12

Tesla

48,002 milyar dolar

13

BMW

46,331 milyar dolar

14

Louis Vuitton

44,508 milyar dolar

15

Cisco

41,298 milyar dolar

16

Instagram

36,516 milyar dolar

17

Facebook

34,538 milyar dolar

18

IBM

34,242 milyar dolar

19

Intel

32,916 milyar dolar

20

SAP

31,497 milyar dolar


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