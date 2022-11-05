Dünyanın en değerli markaları: Neredeyse hepsi teknoloji şirketi!

05 Kasım 2022 Cumartesi, 00:15

Her yıl marka değeri açısından dünyanın en değerli markalarını açıklayan Interbrand, bu yılın raporunu paylaştı. Interbrand’in “En İyi Küresel Markalar” listesi, dünyanın en değerli 100 markasına yer verdi. Listenin en tepesinde yer alan isim Apple oldu.

Webtekno'da yer alan haberdeki detaylara göre 482 milyar dolarlık marka değeriyle birinci sırada yer alan Apple’ı 278 milyar dolar değerle Microsoft takip etti. En değerli 20 marka ve otomobil ve teknoloji alanında faaliyet gösteren en değerli markalar şu şekilde oldu:

DÜNYANIN EN DEĞERLİ MARKALARI 2022