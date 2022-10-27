Apple'dan yeni iPad atağı: Ekran boyutu şaşırtacak

27 Ekim 2022 Perşembe, 10:00

Apple kısa bir süre önce gerçekleştirdiği etkinlikte yeni nesil M2 işlemcili iPad Pro ve yine 10. nesil iPad modellerini tanıtmıştı. Bu cihazlarda devrim denebilecek bir detay bulunmuyordu ancak yeni çıkan söylentilere göre 2023 yılında karşımıza çıkması planlanan iPad'lerde 16 inçlik boyutlara ulaşan cihaz/cihazlar olacak.

Daha önce Mark Gurman tarafından ortaya atılan iddialara göre 14 veya 15 inçlik iPad'ler yoldaydı. Şimdi ise 16 inçlere ulaşan boyutlardan bahsediliyor.

Bir diğer yandan konunun uzmanlarından olan Ross Young tarafından da tahminler var. Young'a göre Apple mini LED ve ProMotion ekranlara sahip 14.1 inçlik iPad Pro yolda.

APPLE iPAD TARAFINDA ÖNEMLİ BİR ADIM ATABİLİR

Apple'ın önümüzdeki yılın son çeyreğinde 16 inç boyutlarında bir iPad tanıtması gündeme geldi. Bu cihazda 120Hz ekran yenileme hızına ek olarak LCD ekran tercih edilecek. Dev iPad'in de bu noktada 2.000 dolardan pahalıya satılması bekleniyor.

Apple'ın şu anda 16 inç boyutlarında MacBook Pro'su var. Daha büyük bir ekran tercihi olanlara seslenen dizüstü bilgisayar, iPad tarafında daha büyük bir ekran tercih edenlere hitap edecek. Mevcut olarak Apple'ın en büyük ekranlı iPad modeli 12.9 inç boyutlarında bu rakam ise daha büyük ekran isteyenler için küçük kalabiliyor.

Şirketin şu anda yeni iPad modeli hakkında kısıtlı detay bulunuyor.

Not: Ana görsel temsilidir.