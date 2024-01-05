Eski Apple çalışanından iPhone klavyesi için ipuçları

Yayınlanma: 05.01.2024 - 16:57

Güncelleme: 05.01.2024 - 16:57

Eski bir Apple çalışanı, TikTok’ta paylaştığı iPhone püf noktaları ile viral olmaya devam ediyor. Tyler Morgan, iPhone’unuzun pil ömrünü uzatmak için çeşitli tüyolar paylaşmasının ardından, şimdi de pek çok ilgi çekici ve çok bilinmeyen klavye kullanımı ipuçları paylaştı. Bu küçük hileler, günlük iPhone deneyiminizi çok daha iyi hale getirebilir.

Tyler Morgan’ın yeni TikTok kliplerinde paylaştığı iPhone klavye ipuçlarını aktaran Chip, iPhone’unuzu kullanma şeklinizi daha iyi yönde değiştirebilecek kadar yararlı görünüyor. Bunların bazılarını zaten biliyor olabilirsiniz, ancak daha az bilinen diğerleri de telefon kullanımınızı kolaylaştırabilir.

iPHONE KLAVYESİNDE SAYILARI HIZLA YAZIN

Morgan’ın paylaştığı ilk video, uzun zamandır birçok kullanıcının bildiği bir iPhone klavye ipucuyla başlıyor: Sayıları hızlı bir şekilde yazmak. iPhone üzerinde sayılara erişmek için sayı tuş takımına (123) basıp bırakmanız şart değil. Bunun yerine 123 tuşunu basılı tutmanız yeterli ve bu sayede sayılar görünecektir. Bu tuşa basılı tutarken istediğiniz sayılara dokunarak yazabilir ve ardından QWERTY klavyeye dönmek için 123 tuşunu bırakabilirsiniz

Aynı şekilde sayı klavyesindeyseniz de ek simgeleri görüntülemek için #+= tuş takımını basılı tutabilir ve ihtiyacınız olanları seçip yazdıktan sonra bırakarak sayı klavyesine geri dönebilirsiniz.

Son olarak, büyük harflere hızlı erişim sağlamak için aynı yöntemi kullanabilirsiniz. QWERTY büyük harf klavyesini görmek için yukarı oka dokunup basılı tutmanız yeterli.

4,3 milyonu aşkın izlenme sayısına ulaşan bir diğer videoda klavyeye özgü birkaç ipucu da dahil olmak üzere birkaç kullanışlı iPhone hilesi yer alıyor. Önceki videonun aksine, klavye püf noktaları yaklaşık 20 saniye sonra ortaya çıkıyor.

iPHONE KLAVYESİ VE BÜYÜK HARFLER

Bu videodaki ilk iPhone klavye hilesi Caps Lock ile ilgili. Eğer bir yazının tamamını büyük harfle yazmanız gerekiyorsa, yukarı oka iki kez, hızlı bir biçimde dokunmanız gerekiyor. Ancak bunun için, Ayarlar uygulamasında Genel menüsünün Klavye bölümünde Büyük Harf Kilidini Etkinleştir ayarının açık olması gerekiyor.

SAYILARA BASILI TUTMAK

Morgan’ın paylaştığı bir sonraki ipucu ise, yanlış sayı yazarsanız aynı tuşa basmaya devam ederek istediğiniz sayıyı seçebileceğinizi belirtiyor ve bu, muhtemelen çoğu iPhone kullanıcısının bilmediği, zaman kurtarıcı bir özellik olabilir. Aynı zamanda bazı semboller için de bu ipucu geçerli ve yukarıdaki basılı tutma hareketinin bir çeşidi. Yanlış bastığınız bir sayıyı silmekle uğraşmak yerine, doğru sayıyı seçmek için basılı tutmaya devam edebilirsiniz.

iPHONE KLAVYESİ VE BOŞLUK TUŞU

Son olarak Morgan, Apple’ın iPhone’da yazmayı geliştirmek için yaptığı en iyi şeylerden biri olduğu söylenebilecek bir özelliği anlatıyor: Boşluk çubuğunu basılı tutmak, tüm klavyeyi bir dokunmatik fareye dönüştürecektir. Bu özellik sayesinde büyük metin yığınlarında hızlı ve kolay bir şekilde gezinebilirsiniz. Bu sayede doğru konuma dokunmaya çalışmak yerine imleci tam olarak istediğiniz yere hareket ettirebilirsiniz.