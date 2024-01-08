Dünyanın en esnek güneş pili üretildi: Ne işe yarayacak?

Yayınlanma: 08.01.2024 - 11:58

Güncelleme: 08.01.2024 - 11:58

Bir araştırma ekibi, elektronik cihazlarda enerji üretimi için hafif ve yüksek verimli esneyebilen güneş pilleri geliştirerek bir dönüm noktasına ulaştı. Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsünden (KAIST) araştırmacılar bunu "dünyanın en yüksek performanslı gerilebilir organik güneş pili" olarak nitelendiriyor.

Donanımhaber'in aktardığı bu gelişme, ışığı enerjiye dönüştüren güneş pilinin fotoaktif katmanını oluşturmak için organik malzeme kullanması bakımından benzersiz olma özelliğini taşıyor. Organik güneş pilleri, hafif ve esnek yapıları nedeniyle giyilebilir cihazlara dahil edilebilirler. Dolayısıyla yeni geliştirilen esnek güneş pili enerji tasarruflu giyilebilir teknolojilerin geleceği için oldukça önemli.

YENİ GÜNEŞ PİLİ TEMEL SORUNLARI ÇÖZÜYOR

Araştırmacılar, geliştirdikleri yeni güneş pilinde katı gereksinimleri karşılayabilen iletken bir polimer malzeme tasarladılar. Bu da organik güneş pilleri için kaydedilen en yüksek fotovoltaik dönüşüm verimliliğinin yanı sıra geleneksel cihazların on katı kadar esneyebilme özelliğine sahip yeni bir iletken polimerin ortaya çıkmasını sağladı.

Yeni geliştirilen esneyebilen güneş pili, çalışma sırasında yüzde 40 oranında esneyebiliyor. Bu atılım sadece güneş pillerinin verimliliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda uzun süredir devam eden esneklik engelini de aşarak yüksek teknolojili giyilebilir cihazların geliştirilmesine yol açıyor.

Yapılan resmi açıklamada Profesör Bumjoon Kim, "Bu araştırma sayesinde sadece dünyanın en iyi performans gösteren esneyebilir organik güneş pilini geliştirmekle kalmadık, aynı zamanda şekillendirilebilir ve/veya elastik olması gereken çeşitli elektronik cihazlar için temel malzeme olarak uygulanabilecek yeni bir polimer de geliştirdik" dedi.