Dünyanın en güçlü masaüstü bilgisayar işlemcisi tanıtıldı

Yayınlanma: 03.06.2024 - 14:25

Güncelleme: 03.06.2024 - 14:25

ABD'li yarı iletken üreticisi AMD, Computex 2024 kapsamında önemli bir lansman gerçekleştirdi. Şirket, bu lansman kapsamında Ryzen 9000 serisi işlemcilerini duyurdu. Amiral gemisi statüsündeki Ryzen 9 9950X isimli model, AMD'ye göre dünyanın en güçlü masaüstü işlemcisi.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ MASAÜSTÜ İŞLEMCİSİ OLARAK TANITILDI

AMD'nin Zen 5 mimarisi üzerine inşa ettiği Ryzen 9 9950X, 5,7 GHz'de çalışabiliyor. 80 MB ön bellek, 16 çekirdek ve 32 iş parçacığına ev sahipliği yapan işlemci, önceki nesil rakibine kıyasla yüzde 16 performans artışı vadediyor.

Webtekno'nun AMD tarafından paylaşılan verilerden aktardığına göre Ryzen 9 9950X, Intel Core i9-14900K'ye kıyasla Blender'da yüzde 56'ya kadar, Cinebench 2024'te yüzde 21'e kadar yüksek performans sunuyor. Üstelik bu işlemci, oyunlarda da hiç fena performans sunmuyor. AMD'nin üst düzey yöneticilerinden Donny Woligroski, bu işlemci için "canavar" tabirini kullandı.

Yapılan açıklamalara göre Ryzen 9 9950X, Horizon Zero Dawn'da yüzde 23'e kadar performans artışı vadediyor. Borderlands 3'te ise yüzde 4'lük performans artışı ile karşılaşıyoruz. AMD'nin yeni işlemcilerinin AM5 soketine uygun olduğunu belirtelim. Üstelik şirket, 2022'de duyurduğu bu soketi 2027'ye kadar kullanmaya devam edeceğini de söyledi. Daha önce AM5 soketli anakart satın aldıysanız bu işlemciyi doğrudan çalıştırabileceksiniz.

AMD, yeni işlemcilerinin Temmuz 2024 itibarıyla piyasaya sürüleceğini açıkladı. Ancak fiyatlarla ilgili herhangi bir duyuru yapılmadı. AMD'nin yeni işlemcilerinin kaç paradan satın alınacağını birkaç ay sonra göreceğiz.