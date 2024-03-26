iPhone 16 Pro'lara güç verecek işlemcinin performans sonucu sızdı

Yayınlanma: 26.03.2024 - 14:46

Güncelleme: 26.03.2024 - 14:46

Apple eylül ayında yeni iPhone 16 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Buna göre telefon ailesinin farklı üyelerinin özellikleri de ortaya çıkıyor. Buna göre pro olan iki modelde kullanılması beklenen A18 Pro'nun performansına yönelik bazı performans sonuçları sızdırıldı.

Daha önce işlemcinin Geekbench 6 sızıntısında Apple A18 Pro'nun tek çekirdek performansıyla rakipsiz olacağı iddia edilmişti. Son sızıntılardaysa öncekilerden tek çekirdekte (3,547) yüzde 22, çok çekirdekli (9,264) performansta ise yüzde 28 daha hızlı olduğu ortaya çıktı. Bu sonuç ise daha önce yapılan sızıntıları doğruluyor.

Sonuçlar, Snapdragon 8 Gen 3 ve Gen 4 ile karşılaştırıldığında, A18 Pro rakibinden halen geride yer aldığını ortaya koyuyor.