iPad Pro'larda yer alan Apple M4 işlemcinin özellikleri neler?

Apple yeni nesil iPad modellerini tanıttığı etkinliğinde M4 işlemcisinin özelliklerine de yer verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 14:39
iPad Pro'larda yer alan Apple M4 işlemcinin özellikleri neler?
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Apple yeni nesil iPad Pro'larında kullanalıcak M4 işlemcisini de tanıttı. Bu işlemci iPad Pro'ları adeta MacBook'lara dönüştürüyor, peki nasıl? 

Apple artık kendi işlemcilerini geliştiriyor. Haliyle burada oldukça iddialı olduğunu da belirtiyor. İkinci nesil 3nm süreçten çıkan M4 işlemciler, 2024 iPad Pro modellerinde kullanıldı. MacBook tarafında da göreceğimiz bu M4 çipinin özellikleri neler?

APPLE M4 İŞLEMCİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Şirketin yeni nesil M4 işlemcisi 256 GB ve 512 GB depolama alanına sahip modellerde 3x performans çekirdeğine sahipken, 1 TB ve üstü modellerde 4x performans çekirdiğine sahip. Öte yandan 6x verimlilik çekirdeği de bulunuyor. 

GPU tarafında yeni nesil mimari ile bizleri karşılayan Apple, 10 çekirdekli AV1 kod çözümlümesi sunuyor. Nöral motor tarafında ise 16 çekirdek ve saniyede 38 trilyon işlem bizleri karşılıyor.


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