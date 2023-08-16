Dünyanın en güçlü rüzgâr türbini dünya rekorunu kırdı

Yayınlanma: 16.08.2023 - 18:09

Güncelleme: 16.08.2023 - 18:17

Danimarkalı rüzgâr enerjisi devi Vestas'ın V236-15.0 MW prototipi, tek bir türbin tarafından 24 saat içinde üretilen en yüksek güç rekorunu kırdı.

Vestas, Aralık 2022'de Danimarka'nın Batı Jutland bölgesindeki Osterild Ulusal büyük rüzgâr türbinleri test merkezine 15 megavatlık (MW) açık deniz rüzgâr türbinini kurdu. Bu türbin, nisan ayında ilk kez tam 15 MW güç değerine ulaşarak kapsamlı bir şekilde test edildi ve doğrulandı.

Bu süreçte Vestas'ın test ve doğrulama kıdemli müdürü Jesper Uth, türbinin sürekli yüksek rüzgârda tam güçteki performansını gözlemlemekten büyük heyecan duyduklarını belirtti. Doğrulama kampanyası, sertifikasyon almak için ve türbinin zaman içinde ne kadar yüksek kaliteli bir performans sunabileceğini göstermek amacıyla devam edecek.

V236-15.0 MW türbin, Şubat 2021'de tanıtıldı. 236 metrelik bir rotor çapına sahip olan bu türbin, 470.845 metrekarelik bir alana rüzgâr enerjisi toplama kapasitesine sahip. 115.5 metre uzunluğundaki kanatlarıyla dünya rekoru kıran türbin, aynı zamanda 280 metrelik yüksekliğiyle de dünyanın en yüksek rüzgâr türbini olarak öne çıkıyor.

Küçük rüzgâr türbinleri yaklaşık 30 kilowatt, orta rüzgâr türbinleri 100 kilowatt, büyük rüzgar türbinleri bin kilowatt güce ulaşırken çok büyüklerin üretebileceği maksimum güç 1 milyon kilowatt’ın üzerine çıkıyor.

Bu etkileyici türbin ise yılda 80 GWh enerji üretebilme kapasitesine sahip. Bu üretim miktarı, yaklaşık 20 bin Avrupa hanesine enerji sağlayabilecek ve 38 bin tonun üzerinde karbondioksit tasarrufu elde etmeyi mümkün kılacak. Bu, yılda 25 bin binek otomobilin yoldan kaldırılmasıyla eşdeğer.

Dünyanın en güçlü rüzgâr türbini olarak kabul edilen V236-15.0 MW, New York'un Empire Wind 1 ve Empire Wind 2 açık deniz rüzgâr projeleri ile New Jersey'in 2027'de faaliyete geçmesi beklenen Atlantic Shores projesi için seçildi. Bu türbinler, bölgelerde temiz enerji üretimine katkı sağlamayı amaçlıyor.