Dünyanın en hızlı şarj teknolojisi tanıtıldı

Yayınlanma: 13.08.2024 - 16:49

Güncelleme: 13.08.2024 - 16:49

Hızlı şarj teknolojileri geliştiren şirketlerden biri de Realme. Yeni tanıtılan 320W SuperSonic Charge telefonları dakikalar içinde yüzde 100 şarj edebiliyor olmasıyla dikkat çekiyor. Daha önce ortaya çıktığı kadarıyla Realme, 300W şarj teknolojisiyle bir cihazı 35 saniye içinde 0'dan yüzde 17'ye kadar şarj edebildiği görülmüştü.

DÜNYANIN EN HIZLI ŞARJ TEKNOLOJİSİ

Realme GT5 modelinde 240W hızlı şarj kullanıldığında bile fark anlaşılıyor. 4.600mAh bataryayı 80 saniyede yüzde 20'ye kadar şarj şarj eden teknoloji, 4 dakikada yüzde 50 yaklaşık 9 dakikada ise yüzde 100 doldurabiliyor.

320W hızlı şarj ile ne kadar sürede bir telefonun şarjının dolacağı net bir şekilde belli olmasa da dakikalar içinde tam şarj olabileceği belirtiliyor. Yeni ürünün 13/15 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek etkinlikte tanıtılması bekleniyor.