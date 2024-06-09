Dünyanın en hızlı tarayıcısı belli oldu

Google Chrome, yapılan testlere göre rekor bir puan elde etmeyi başardı. Dünyanın en hızlı tarayıcısı olan Google Chrome, diğer tarayıcılara fark attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2024 - 15:44
Dünyanın en hızlı tarayıcısı belli oldu
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Google Chrome, yapılan Speedometer 3.0 testlerine göre tüm zamanlarnı en yüksek puanını aldı. Burada dikkat edilen parametrelerin gerçek sonucu vermesinin iddiasında yatan gerekçe ise görev ekleme, metin düzenleme ve dahası için gerçek kullanıcı eylemlerinin simüle edilmesi.

DÜNYANIN EN HIZLI TARAYICISI GOOGLE CHROME

Tarayıcıların performans sonuçlarını değerlendirmek için geliştirilen Speedometer 3.0, Google, Mozilla, Microsoft ve Apple gibi şirketlerin bir araya gelmesiyle geliştirildi. Yani sonuçlar aslında oldukça adil veriliyor.

Google Chrome'un ise bu testte fark atmasının arkasında optimizasyonlara odaklanması var. Bu sayede Chrome, yüzde 72 gibi bir hız artışı gördü. 

Mozilla Firefox da aslında 'hızla' basamakları tırmanıyor. Firefox geçen yıl Apple'ın WebKit ekibinin eski bir hız testi olan SunSpider JavaScript karşılaştırmasında Chrome'u geride bırakmıştı.


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