Mac'lerde tehlike altında; Sahte tarayıcı güncellemeleri var

Apple'ın Mac'leri güvenlik açığının olmamasıyla ya da çok az olmasıyla dikkat çekerken. Sahte tarayıcı güncellemeleri kullanıcıların kart bilgilerinin çalınmasına bile neden olabilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2023 - 13:36
Mac'lerde tehlike altında; Sahte tarayıcı güncellemeleri var
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Apple'ın cihazlarında kullanılan MacOS işletim sistemine yönelik yeni bir uyarı yapıldı. Buna göre Mac cihazlara ulaşmak isteyen kötü niyetli kişiler, sahte tarayıcı güncellemelerini 'gerçekmiş' gibi sunuyor ve kullanıcılar bunu indirdiğinde kimlik ve konum bilgilerinin yanı sıra, dosyalarına şifrelerine ve kart bilgilerini bu kişilere sunmuş oluyor.

ClearFake adı verilen yeni saldırı dalgasında bilgisayar korsanları, daha önceden sızmış oludukları siteleri kullanıyor.

Güvenlik araştırmacısı Ankit Anubhav, saldırıyı keşfettikten sonra uyardı. Atomic Stealer yani AMOS olarak adlandırılan bu saldırıya göre sitelere girildiğinde güncelleme gerektiği uyarısı alınıyor. İlk bakışta orijinalinden ayırmanın zor olduğu sahte sayfadan bilgisayarlarına yazılımı indirenler farkında olmadan bilgilerini kötü niyetli bu kişilerin eline vermiş oluyor.

Bir diğer yandan AMOS saldırılarına Windows kullanıcıları da maruz kalıyor. Bu tip dolandırıcılık yöntemlerinden korunmak için uzmanların önerisi web koruma araçlarından yararlanmak.


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