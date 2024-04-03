Dünyanın en çok kullanılan tarayıcıları belli oldu

Dünyanın en popüler tarayıcıları arasında yıllardır tek bir lider var ancak ikinci sıra sürekli değişiyor. Geçtiğimiz ayın en çok kullanılan tarayıcıları ise bu kapsamda açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 23:12
Dünyanın en çok kullanılan tarayıcıları belli oldu
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İnternet tarayıcıları arasında en popüler tarayıcı uzun bir süredir Google Chrome'u sayıyoruz. Ancak ikinci sıra pek çok kez değişti. Şubat ayında Microsoft Edge'in tüm zamanların en yüksek kullanıcı sayısına ulaştığını duyurmuştuk. Buradaki yükseliş devam ediyor öte yandan Statcounter tarafından yayınlanan rapora göre mart ayında en çok kullanılan tarayıcılar belli oldu.

EN POPÜLER TARAYICI GOOGLE CHROME OLARAK KALDI

Mart 2024 verilerine göre masaüstü tarayıcılar tarafında en çok Google Chrome kullanılıyor, onu ikinci sırada Microsoft Edge takip ederken üçüncü sırada Safari yer alıyor. Mozilla Firefox ise dördüncü olurken, Opera beşinci sırada yer alıyor.

Mobil tarafta ise şaşırtmadığı gibi ilk sırada Google Chrome yer alıyor. İkinci sırada iPhone ve iPad sebebiyle Apple'ın Safari'si yer alırken, üçüncü sırada Samsung İnternet ve dördüncü sırada Opera kendine yer buluyor.


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