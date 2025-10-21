Dünyanın en iyi kamerasına sahip telefonu belli oldu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.10.2025 18:20:00
Haber Merkezi
Dünyanın en iyi kameralarına sahip telefonların listelendiği DxOMark'ta liste yenilendi.

Farklı kamera özelliklerinin değerlendirilerek bir puanlama yapıldığı DxOMark'ta en iyi kameralı telefon belli oldu. Arka kameralar ve ön kameralar için farklı paradigmalar kullan ekip, yaptıkları incelemeler sonucunda en iyi arka kameraya sahip telefon 175 puanla Huawei Pura 80 Ultra oldu. Onu 169 puanla Oppo Find X8 Ultra ve 168 puanla iPhone 17 Pro takip etti. 

EN İYİ ÖN KAMERAYA SAHİP TELEFON iPHONE 17 PRO OLDU

Image

Ön kameraya gelindiğinde ise en iyi kameraya 154 puanla iPhone 17 Pro sahip oldu. Onu 151 puanla iPhone 16 Pro Max ve aynı puanla Honor Magic 6 Pro takip etti. 

Listede iPhone 15 Pro Max ve iPhone 15 Pro da 149 puan ile yer alıyor. 

Ses konusunda 161 puanla Black Shark 5 Pro ilk sırada yer alıyor.

Ekran konusunda ise ilk iki sırada Google Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 bulunuyor.

iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin kamera özellikleri

iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinde 48 MP Pro Fusion kamera sistemi, 48 MP Fusion kamera, 48 MP Fusion ultra geniş kamera ve 48 MP Fusion telefoto kamera yer alıyor. Video tarafında ise saniyede 120 Hz’de 4K çözünürlüğe kadar Dolby Vision desteği sunuluyor. Optik yakınlaştırma seçenekleri ise 1x, 2x, 4x, 5x ve 8x olarak sıralanıyor.

iPhone 17 Pro'da 18 MP f/1.9 diyafram açıklığına sahip bir ön kamera yer alıyor.

