Dünyanın en küçük el yapımı eseri; kan hücresi boyutlarında

Yayınlanma: 24.02.2025 - 23:44

Güncelleme: 24.02.2025 - 23:44

Mikro sanatçı David Lindon, geçen yıl tamamlanan ve bu hafta Guinness’in bir basın açıklamasında onaylanan yeni rekor için insanlardaki beyaz kah hücresinin boyutuna denk ölçülerde kırmızı bir Lego tuğlası yapmayı başardı. Lindon, sadece 0,02517’ye 0,02184 mm ölçülerindeki bu heykeli yaparken özel olarak ayarlanan bir ışık mikroskobu kullandı.

ÖZEL MALZEME KULLANILDI

Yapıların her biri, cihazın tornavida uçlarına mikroblading iğneleri yerleştirilmesiyle oluşturulmuş ve birçoğuna sonradan mikroskobik boyutta eklentiler ilave edildi. Aletler, elmastan sonraki en sert malzeme olan silikon karbürden yapıldı.

Popular Science Türkçe'ye göre sürecin aylarca planlanması ve sonrasında el yapımı bir araç takımıyla çok daha uzun süren zahmetli bir heykeltraşçılık yapılması gerekti. Her seferinde 6-10 çalışan Lindon, trafik kaynaklı titreşimlerin çalışmayı aksatma ihtimaline karşı sadece geceleri çalıştı. Kendini “mikro sanatçı” olarak tarif eden Lindon, kişisel bir seviyede ise bu inanılmaz derecede hassas yapım projesini bozmadan çalışmak üzere nefes alışverişini yavaşlatmayı öğrenmiş.

“Kalbimin parmaklarımdan geçen atışı bile çok fazla hareket meydana getiriyor” diyor sanatçı Guinness Dünya Rekorları’nın duyurusunda.

Sonunda Lindon, her biri insan saçının genişliğinden daha küçük olan ve bir toplu iğne başına kolayca sığan üç ayrı Lego tuğlası oluşturdu. Sekiz noktalı bir Lego parçası olan ilk tuğla şimdiye dek el ile yapılan en dar yapı olarak kabul edilirken, dört noktalı bir tuğlanın ise Lindon’un arkadaşı olan mikro sanatçı Willard Wigan’ın 2017’de kırdığı önceki rekordan dört kat daha ufak olduğu belirlendi. Sanatçının son heykeli olan tek noktalı Lego tuğlası, yaklaşık 20 dakika sürmesiyle onun en hızlı projesi haline de geldi.

Önceden İngiltere Savunma Bakanlığında mühendis olarak çalışan Lindon, mikro heykeller üzerinde 2019 yılında çalışmaya başlamış ve kısa süre sonra Van Gogh’un resimleri gibi bir saat mekanizmasına sığan minyatür parçalar oluşturdu. Sonraki projeleri arasında, sanatçı Jeff Koons’un meşhur ettiklerine benzeyen mikro balon köpekler de var.

BBC‘ye göre Lindon, klasik oyuncakların mikroskobik hallerini yapmaya devam etmeyi düşünmüyor. Sonraki aylarda görücüye çıkaracağı yeni projesi “Dünyadaki En Küçük Hayvanat Bahçesi”nde, iğne deliklerine oyulmuş bir hayvan koleksiyonu yer alacak.