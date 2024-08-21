Dünyanın en küçük robot süpürgesi tanıtıldı

Yeni duyurulan bu yeni robot süpürge kompakt tasarımının yanı sıra küçük boyuta sahip. Bu sayede kıyalara ve köşelere rahatlıkla girip temizleyebiliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2024 - 15:55
Dünyanın en küçük robot süpürgesi tanıtıldı
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Elde çok dahat taşınabilen SwitchBot K10+, küçük yapısıyla standart robot süpürgelerin giremediği alanları da temizleyebiliyor. Dar ve köşede kalmış alanlara rahatlıkla giren bu robot süpürge, 3000Pa emiş gücüne sahip. Hasas mesafe ölçere de sahip olan süpürge, boyutunun sığdığı her alanı temizliyor. 

DÜNYANIN EN KÜÇÜK ROBOT SÜPÜRGESİ

Sessiz olmasıyla da dikkat çeken robot süpürge, gürültü tarafında 45 desibele kadar çıkıyor. Tek şarjla 225 metre kare alanı süpürebiliyor ve 4 litrelik toz toplama haznesine sahip.

Google Home, Amazon Alexa ve Apple Home gibi sistemlerle yönetilebiliyor. Çıkış yaptığında ise 420 dolarlık fiyata sahip olacak.


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