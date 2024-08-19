Apple, gelecekte ekranlı robotik uzuv geliştirmeyi planlıyor

Apple, söylenene göre iPad benzeri bir ekrana sahip robotik kol geliştirmeyi planlıyor. Bu ürünün amacı ise günlük ev aletleriyle robotun birleştirilmesi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2024 - 07:00
Apple, gelecekte ekranlı robotik uzuv geliştirmeyi planlıyor
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Apple Bloomberg tarafından aktarıldığı kadarıyla iPad gibi bir ekrana sahip, robotik uzva sahip bir ürün geliştirdiği söyleniyor. Akıllı küçük ev aletleriyle çalışmaya başlayan Apple, iPad benzeri bir ekran ile kontrol edilecek, robotik bir kol geliştirmek için 100 kişilik bir ekiple çalışıyor.

APPLE İLGİNÇ BİR ROBOTİK KOL ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Apple bu ürün üzerinde yaklaşık iki yıldır çalışıyor.

Bu robotik kol, 360 derece dönebilmek gibi kabiliyetlere de sahip olacak ancak henüz ayrıntılı bilgiler bulunmuyor. Beklentilere göre cihaz 2026 ya da 2027 yılında piyasaya sürülecek.

 


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