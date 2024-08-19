İnsansı robot Unitree G1'in becerilerini sergilediği video yayınlandı

İnsansı robot Unitree G1 için yeni bir video paylaşıldı. Videoda robotun atlama, merdiven çıkma ve hızlı yürüme becerileri gösteriliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2024 - 17:23
İnsansı robot Unitree G1'in becerilerini sergilediği video yayınlandı
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Çin merkezli Unitree tarafından geliştirilen H1, daha önce pek çok başarı ile anılmıştı. Unitree G1 ise ondan çok daha uygun fiyatlı olarak piyasaya çıkacak. Seri üretime alınacak olan insansı robotun son becerileri ise YouTube videosuyla aktarıldı. 

İNSANSI ROBOT UNITREE G1

Dans edebilen, hızlı yürüyebilen, merdiven çıkabilen robot, geniş bir hareket kabiliyetiyle donatılmış. Hem hızlı hem de darbelere karşı da dayanıklı olarak geliştirilen G1, 35 kg bir ağırlığa sahip. Yaklaşık 2 saat boyunca istenilen görevlere şarjı giden robotun 9.000mAh batarya gücü bulunuyor.

Robotta, 3 boyutlu LiDAR sensör ve farklı kameralar bulunuyor.

Daha önce Unitree H1 yeteneleriyle dikkat çekmişti. İnsansı robot Unitree H1, hidrolik kullanmadan ters takla atabilmeyi başarmıştı. Daha önce saniyede 3,3 metre yol alarak kendi sınıfında dünya rekoru kırmıştı. Robot herhangi hidrolik sistem kullanmadan ters takla atabiliyor. Robot Unitree H1 de tıpkı G1 gibi LiDAR sensör ile donatıldı.

 


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