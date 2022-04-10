Dünyanın 'en tehlikeli' akıllı telefonları belli oldu
BanklessTimes, son raporunda SAR değeri en yüksek akıllı telefonları derledi. SAR değeri, akıllı telefonların insan vücuduna yaydığı radyasyon miktarı anlamına geliyor. Peki hangi cihazların yaydığı radyasyon daha yüksek? İşte ayrıntılar...
Çoğu kişi bir akıllı telefon satın almak istediğinde genellikle özellik, tasarım ve fiyat gibi konulara dikkat ediyor. Ancak cihazın insan sağlığına zararı çoğunlukla göz ardı ediliyor.
Apple, Samsung ve Xiaomi gibi bilinen şirketlerin akıllı telefonları satışa çıkmadan önce sağlık standartları açısından belirli denetimlerden geçiyor. Fakat bu her telefon için geçerli değil.
Akıllı telefonlarda yüksek olması durumunda insan sağlığına zarar veren etkenlerden biri de SAR değeri.
SAR DEĞERİNDEKİ BÜYÜK TEHLİKE
ShiftDelete’ten Tunahan Karakış’ın derlemesine göre; Specific Absorption Rate – Özgül Soğurma Oranı olarak da adlandırılan SAR değeri, akıllı telefonların insan vücuduna yaydığı radyasyon miktarı anlamına geliyor. Bu radyasyon, belirli bir zaman sonra insan vücuduna zarar vermeye başlıyor.
SAR değeri 1 gramlık doku başına düşen değerlerle ölçülüyor. W / Kg ölçü birimiyle ifade edilen bu ölçü oldukça dikkat edilmesi gereken bir nokta. Bu nedenle bir cihaz satın alırken her zaman bilinen teknoloji şirketlerini tercih etmenizi öneririz. Ancak bazen bilinen üreticilerin cihazları da yüksek SAR değerlerine sahip olabiliyor.
BanklessTimes, son raporunda SAR değeri en yüksek akıllı telefonları derledi. Listede FCC’nin maksimum 1.6W / Kg sınırını aşan sadece bir model bulunuyor. Bu cihaz da 1,79W / Kg radyasyon oranıyla 2020’de kullanıcıların beğenisine sunulan Motorola Edge. Listedeki diğer modellerin radyasyon miktarı belirlenen sınırın altında kaldı.
Örneğin 2019’da tanıtılan Galaxy Note 10+ gibi modellerin 0,19W / Kg seviyelerinde olan SAR değerlerini göz önüne alındığında listedeki rakamların yine de yüksek olduğu söylenebilir.
SAR değeri en yüksek akıllı telefonlar:
- Motorola Edge – 1,79W / Kg
- ZTE Axon 11 5G – 1,59W / Kg
- OnePlus 6T – 1,55W / Kg
- Sony Xperia XA2 Plus – 1,41W / Kg
- Google Pixel 3 XL – 1,39W / Kg
- Google Pixel 4a – 1,37W / Kg
- OPPO Reno5 5G – 1, 37W / Kg
- Sony Xperia XZ1 Compact – 1,36W / Kg
- Google Pixel 3 – 1,33W / Kg
- OnePlus 6 – 1,33W / kG
Yüksek radyasyonun vücuda verdiği zararlar:
- Görüş alanında daralma
- Kalp rahatsızlıkları v kalp pilinin bozulma riski
- Hafıza zayıflaması ve beyin tümörü riski
- Yoğun stres ve yorgunluk hissi
- Kalıcı işitme bozuklukları
- Konsantrasyon ve dikkat bozulması.
- Embriyo gelişiminin zarar görmesi
- Kulak çınlaması ve kulaklarda ısınma
- Kadınlarda düşük riskinin artması
- İşitmede geçici aksaklıklar oluşması
- Kan hücrelerinin bozulması
- Bas ağrıları ve sersemleme
- Bağışıklık sisteminin bozulması
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