Dünyanın en uzun karayolu nerede?

Yayınlanma: 23.03.2024 - 15:40

Güncelleme: 23.03.2024 - 15:40

Rekorlar kitabına göre Panamerikan Karayolu, Alaska’dan Arjantin’in güney ucuna kadar yaklaşık 30.000 kilometre boyunca uzanan dünyanın en uzun kara yoludur. Ancak bazı kişiler bu iddiaya karşı çıkıyor

Panamerikan Karayolu ilk olarak 1923’te ABD tarafından önerildi. Her ne kadar uzak ülkeleri birbirine bağlayacak kardeşçe ve idealist bir girişim olarak öne sürülse de, bazıları bunun temel olarak ABD yapımı otomobillerin satışlarını ve Latin Amerika’ya yapılan diğer ihracatları artırmaya yönelik bir kandırmaca olduğunu iddia ediyor.

TÜM YOL BOYUNCA ARAÇ KULLANMAK MÜMKÜN DEĞİL

Chip'in aktardığına göre ABD’li yetkililer, 1924’te Latin Amerika’dan 37 delegeyi teklifi dinlemeleri için Washington DC’ye davet etti ve yıllar süren görüşmelerin ardından bir anlaşmaya varıldı. Panamerikan Karayolu Sözleşmesi 1937’de Arjantin, Bolivya, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksika, Nikaragua, Panama, Peru ve ABD tarafından imzalandı.

Ancak ilerleme hızlı değildi. 1970'lerin başında dönemin ABD başkanı Nixon, kıtayı geçen mega otoyolun kısa sürede tamamlanacağını söyleyerek övündü, ancak çok sayıda boşluk ve çıkmaz yol kaldı. Hatta bugün bile Panamerikan Karayolu tam olarak bağlantılı değil ve tüm uzunluğu boyunca araç kullanmanız mümkün görünmüyor. Örneğin Panama’yı Kolombiya’ya bağlayan 160 kilometre uzunluğundaki ince kara parçası Darién Geçidi’nde göze çarpan bir boşluk var. Yoğun ormanlarla ve mevsimsel yağmurlarla çevrelenen Darién Geçidi'nden toprak yollar dahil olmak üzere hiçbir yol geçmiyor.

1970’lerde ABD’nin çoğunluğunu finanse etme sözü verdiği geçidin içinden Panamerikan Otoyolu'nun inşa edilmesi yönünde bir baskı vardı, ancak bunun bölgenin biyolojik çeşitliliği ve yerli toplulukları için felaket anlamına geleceğini savunan çevreciler buna şiddetle karşı çıktı. Ayrıca bu bölge, silahlı milislerin, tehlikeli çetelerin ve uyuşturucu kaçakçılarının uğrak yeri olduğundan geçilmesi son derece tehlikeli bir yer haline geliyor.

Bu boşluğa rağmen, Panamerikan Otoyolu hala “otomobillere uygun en uzun yol” olarak Guinness Dünya Rekorunu elinde tutuyor.

Bu unvanın kayda değer en önemli rakibi, Japonya’nın başkenti Tokyo’dan başlayarak Kore, Çin, Güneydoğu Asya, Bangladeş, Hindistan, Pakistan ve İran üzerinden Türkiye-Bulgaristan sınırına kadar 20.557 km boyunca uzanan Asya Karayolu Ağı’nın en uzun rotası olan Asya Otoyolu 1’dir (AH1). Ancak bu yolun da kesintili olduğu bir gerçek. Japonya ile Güney Kore’yi 942 kilometreden fazla deniz ayırıyor ve ayrıca çoğu sivilin Güney Kore ile Kuzey Kore’yi ayıran Silahsız Bölge’yi geçmesi mümkün değil.

Avustralya’nın 1. Otoyolu ise, yaklaşık 14.500 kilometre uzunluğuyla tüm adanın dış kenarını çevreleyen, tartışmasız tamamen sürülebilir en uzun yol. Ayrıca en uzun ulusal yol ve “En uzun sürekli yol” olarak Guinness Dünya Rekorunu elinde tutuyor.