Dünyanın en büyük enerji santrali kuruluyor: Paris'in 5 katı büyüklüğünde!

Paris'in 5 kay büyüklüğünde olduğu belirtilen dünyanın en büyük enerji santralinin Hindistan'da inşa edildiği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 11:43
Dünyanın en büyük enerji santrali kuruluyor: Paris'in 5 katı büyüklüğünde!
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ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN, Hindistan merkezli enerji şirketi Adani Green Energy Limited'ın (AGEL) kuracağı santralin Paris'in 5 katı büyüklüğünde olacağını yazdı. 

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, uzaydan görülebilecek olan ve İsviçre'ye yetecek kadar enerji üreteceği öngörülen tesis, Hindistan'ın Gucerat eyaletindeki tuz tavasını devasa bir santrale dönüştürecek.

AGEL'in CEO'su Sagar Adani, güneş ve rüzgar enerjisi santralinin yaklaşık 20 milyar dolara mal olacağını belirtti.

30 yaşındaki Sagar Adani, Asya'nın en zengin ikinci iş insanı Gautam Adani'nin yeğeni. Gautam'ın 35 yıl önce kurduğu Adani Group, Hindistan'ın en büyük kömür ithalatçısı.

Khavda Yenilenebilir Enerji Tesisi'nin 5 yıl içinde tamamlanması ve Hindistan'daki 16 milyon haneye elektrik sağlaması planlanıyor. 

1,4 milyar nüfusa sahip Hindistan'da elektrik üretiminin neredeyse yüzde 70'i kömür santrallerinden karşılanıyor. Dolayısıyla temiz enerji tesisinin kömüre bağımlılığı azaltması da öngörülüyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 2030'a kadar ülkedeki enerji ihtiyacının yarısının temiz enerji kaynaklarından sağlanmasını planladıklarını söylemişti.

Tesis, Hindistan-Pakistan sınırına yaklaşık 19 kilometre mesafede, neredeyse 520 kilometrekarelik bir alana kurulacak.

Adani, "O kadar büyük bir bölgeden bahsediyoruz ki hiçbir engel yok, yaban hayatı yok, bitki örtüsü veya yerleşim yeri yok. Bu arazinin kullanımı için daha iyi bir alternatif bulamazsınız" dedi.

Sagar Adani fosil yakıt kullanımını sonlandırmak istediklerini belirterek "Eğer Hindistan da Çin, Avrupa ve ABD'nin yaptığını yaparsa, o zaman hepimizi çok kötü bir gelecek bekliyor demektir" ifadelerini kullandı.


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