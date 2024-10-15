Dünyanın ilk tamamen silikon anotlu bataryası tanıtıldı

Yayınlanma: 15.10.2024 - 20:59

Güncelleme: 15.10.2024 - 20:59

Elektrikli araç dünyasında devrim yaratacak bir yenilik, Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı. ProLogium Technology, yüzde 100 silikon anot bileşimli bataryasını tanıtarak, enerji yoğunluğu ve hızlı şarj performansı açısından önemli bir ilerleme kaydettiğini duyurdu. 14 Ekim’de yapılan tanıtımda, bu bataryanın elektrikli araç endüstrisinde oyunun kurallarını değiştireceği vurgulandı.

Yüksek enerji yoğunluğu ve hızlı şarj

Donanımhaber'in aktardığına göre ProLogium, bu yeni nesil lityum seramik bataryanın (LCB) geliştirilmesinde Alman FEV Group ile stratejik bir iş birliği yaptığını açıkladı. Bu iş birliği, ProLogium'un batarya hücreleri ve modülleri üretiminden, elektrikli araç batarya paketleri geliştirme aşamasına geçişini temsil ediyor. Lityum seramik batarya teknolojisi, geleneksel lityum iyon bataryalara göre enerji yoğunluğu ve şarj verimliliği açısından ciddi avantajlar sunuyor.

ProLogium’un yeni silikon bileşimli anot teknolojisi, enerji yoğunluğunu ve hızlı şarj kapasitesine odaklanıyor. Şirketin açıkladığı verilere göre, bataryanın hacimsel enerji yoğunluğu şu an 749 Wh/L iken, 2024 yılının sonuna kadar bu değerin 823 Wh/L’ye çıkması bekleniyor. Ayrıca, kütlesel enerji yoğunluğunda da önemli bir artış öngörülüyor ve 2024 sonunda bu değer 355 Wh/kg’a ulaşacak. Bu rakamlar, Lityum-Demir-Fosfat (LFP) ve Nikel-Manganez-Kobalt (NCM) bataryaların oldukça üstünde bir performansa işaret ediyor. Ayrıca firmanın paylaştığı rakamlar hücre düzeyinde değil, sistem düzeyinde olduğu belirtiliyor.

Bu enerji yoğunluğundaki avantajla birlikte şirketin paylaştığı TÜV Rheinland test sonuçlarına göre, batarya sadece 8,5 dakikada yüzde 80 şarj kapasitesine ulaşabiliyor. Bu da mevcut endüstri standartlarına göre şarj süresini yüzde 83,3 oranında kısaltıyor. ProLogium'un yeni teknolojisiyle donatılan elektrikli araçlar, sadece 5 dakikalık bir şarjla yaklaşık 300 kilometre menzil kat edebiliyor. Bu, endüstrideki ortalama 30 dakikalık şarj süresini geride bırakıyor ve elektrikli araçların günlük kullanımını çok daha pratik hale getiriyor. ProLogium, modüler hücre tasarımı sayesinde batarya onarımlarını kolaylaştırmayı ve hücre geri dönüşümünü hızlandırmayı da hedefliyor.

BAZI SORU İŞARETLERİ DE VAR

Ancak şirket, silikon kompozit anotla ilgili detay vermiyor. Silikon içeren anotlar, pil hücrelerinin enerji yoğunluğunu artırıyor ve hızlı şarj yeteneklerini iyileştiriyor. Fakat bu malzeme, şarj ve deşarj sırasında oldukça fazla genişleyip daralıyor. Bu mekanik baskı, bugüne kadar pil ömrünün kısalmasına neden oldu. Bu yüzden, düşük silikon içeren anotlar sadece az sayıda seri üretim elektrikli araçta kullanılıyor; çoğu anot hâlâ grafitten yapılıyor. ProLogium’un saf silikon anotla bu sorunu nasıl çözdüğü ise açıklanmıyor.

Bunun yerine şirket, daha yüksek enerji yoğunluğu, mutlaka daha uzun menzil sağlamak için değil, benzer menzile sahip daha küçük ve hafif bataryalar üretmeyi hedeflediğini söylüyor. Verilen bir örneğe göre yeni batarya teknolojisine sahip bir elektrikli araç, 55 kWh batarya ile, geleneksel 83 kWh bataryaya sahip bir araçla aynı mesafeyi gidebilecek. Daha küçük bataryaya sahip araç 300 kilogram daha hafif olduğu için enerji tüketimi azalıyor ve menzil artıyor.

Ayrıca, daha küçük batarya CO2 ayak izini de minimize ediyor ve maliyetlerin de daha düşük olduğu belirtiliyor. ProLogium bu teknolojiyi ne zaman piyasaya süreceğini henüz belirtmedi ancak fuarda teknolojinin gösterilmiş olması çok uzakta olmadığını gösteriyor.