Batarya teknolojisi gümüşü nasıl etkileyecek?

24 Ağustos 2024 Cumartesi

Samsung, özellikle katı hal pillerle ilgili olarak pil teknolojisindeki son gelişmelerini sergileyerek büyük yankı uyandırdı. Şirket, Güney Kore'nin Seul kentinde düzenlenen SNE Battery Day 2024 fuarında, pilot katı hal pil üretim hattının tam olarak faaliyete geçtiğini açıkladı.

İddiaya göre Samsung SDI yetkilileri "2027 yılına kadar tamamen katı halli pilleri seri üretmek için geçen yıl bir pilot hat kurduk" ifadelerine yer verdi. Ayrıca bataryanın ilk partileri ise test edilmek üzere elektrikli araç üreticilerine ulaştırıldı.

Samsung SDI tarafından "Geçen yılın sonundan bu yılın başına kadar müşterilerimize numuneler gönderdik ve olumlu geri dönüşler alıyoruz" açıklaması yapıldı.

900 KİLOMETRE MENZİL 9 DAKİKADA ŞARJ

Bu pillerin elektrikli araçlara 900 kilometre menzil, 9 dakikada şarj imkânı ve 20 yıllık kullanım ömrü sunabileceği vurgulanıyor.

Bu katı hal pillerinin, şu anda çoğu elektrikli araçta kullanılan lityum iyon pillerden daha küçük, daha hafif ve daha güvenli olması bekleniyor. Bu teknoloji elektrikli araç endüstrisinde devrim yaratma potansiyeline sahip.

Şirket ayrıca "Tamamen katı hal piller, sıvı bileşenleri katı olanlarla değiştirerek güvenliği artırabilir. Mevcut ürünlerle aynı paket boyutunda kullanıldığında, ağırlığı azaltır ve daha az yer kaplar" ifadeleri ile teknolojinin öne çıkan diğer unsurlarının da altını çizdi.

HANGİ OTOMOBİLLERDE KULLANILACAK?

Ancak üretim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle bu pillerin ilk etapta "süper premium" elektrikli araçlarda kullanılması bekleniyor.

Samsung, katı hal piller üzerindeki çalışmalarının yanı sıra maliyetleri düşürmek için daha uygun fiyatlı lityum demir fosfat (LFP) ve kobaltsız piller ile kuru elektrot üretim yöntemi de geliştiriyor.

Samsung SDI yaptığı açıklamada “Sadece popüler ve giriş seviyesi segmentlerdeki fiyatları yakalamakla kalmayıp, 2026 yılına kadar 9 dakikadan hızlı bir şekilde şarj edilebilen ürünleri seri üretime geçireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Bu gelişmelerin ardından bir başka iddia ise batarya içeriğinde kullanılan gümüş miktarı üzerine ortaya çıktı. "100 kWh kapasite için yaklaşık 200 hücre içeren tipik bir elektrikli araç pil takımı, araç başına yaklaşık 1 kg gümüş gerektirebilir" ifadesi emtia piyasasını karıştırdı.

Yıllık gümüş üretimi 25 bin ton olarak ifade ediliyor. Yüksek miktarda gümüş talebi ise emtianın fiyatlarını hızlı şekilde yukarı atabilir ki şu anda 1 ons gümüş 30 dolar civarında fiyatlanıyor ve 2011'de altının 33'te biri değere sahip gümüş şu anda 84'te biri civarında fiyatlanıyor.

Bu iddia üzerine yapılan hesaplamalarda tüm elektrikli otomobillerde bu bataryanın kullanılacağı ön görülmüş. Hepsinde 100 kW batarya ve de bu bataryaların 1 kilogram gümüş bulundurduğu hesaplanarak yapılmış çalışmaların sonucunda gümüş talebinin yaklaşık 16 bin ton artacağı tahmini yapılmış. Bu da talebi yıllık yüzde 64 artması anlamına geliyor.

TESLA MODELLERİ

Ancak dünyanın en çok satan yüzde 100 elektrikli otomobillerini ele aldığımızda ilk iki sıra Tesla Model Y ve Model 3'e ait. Bu modellerde kullanılan batarya ise en fazla 81 kWh ve 75 kWh. Çoğu otomobilde daha küçük bataryalar olmasının yanında batarya yoğunluğu yüksek yeni samsung bataryalar ayrıca daha hafif oldukları için aynı enerji tutma kabiliyetine rağmen kullanıldıkları modelin daha fazla menzil sunmasına da imkân sağlayabilecekler.

Talebin yüzde 64 artması dolayısı ile ilk etapta mümkün görünmezken burada artan talep gümüş fiyatlarını yukarı iterken batarya maliyetinin artması talebi düşürüp dengelenmesini sağlayacaktır.

Resmi rakamlar açıklandıktan sonra batarya teknolojisinin ilerleyen yıllarda nereye evrileceği daha net anlaşılacak.

Fakat bu teknolojinin tam karşısında bir diğer önemli gelişme ise yol üzerinde ilerleyen elektrikli otomobilleri şarj edebilecek altyapı çalışmaları. Bu sistemler üzerine de uzun süredir çalışılmalar yapılıyor. Şimdilik otoyol üzerinde ve taşımacılık odaklı olan bu sistemler ileride daha da çok karşımıza çıkacak.