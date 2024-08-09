Xiaomi hızlı şarj destekli 7.500 mAh bataryalı telefon üzerinde çalışıyor

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi, 7.500mAh bataryaya sahip bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2024 - 07:06
Xiaomi hızlı şarj destekli 7.500 mAh bataryalı telefon üzerinde çalışıyor
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Xiaomi batarya çözümleri için çalışmalarını sürdürüyorken, yeni ortaya çıktığı kadarıyla en fazla 7.500mAh bataryaya sahip telefon üzerinde çalışıyor. Bu telefon aynı zamanda 100W hızlı şarj desteğine de sahip olacak ve 63 dakikada tam şarj olacak. 

XIAOMI HIZLI ŞARJ ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Xiaomi'nin yeni batarya çözümleri hakkında bilgiler Weibo'da sızdırıldı. Buna göre telefonlara yönelik geliştirilen bu bataryaların 100W ya da 120W hızlı şarj sunabileceği de aktarılıyor. Şirket, 7.500 mAh bataryayı 120W şarj ile 40 dakikada doldurabileceği iddia edildi. 

Farklı kombinasyonlar da yayınlandı, örneğin 5.000mAh batarya kapasitesinde 120W destekli olarak tam şarj 18 dakika sürecek. 6.000mAh batarya 120W ile yaklaşık 30 dakikada tam şarj olacak.


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