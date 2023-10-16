Dünyanın ilk yüzde 100 hidrojen gaz türbini üretildi

Yayınlanma: 16.10.2023 - 12:36

Güncelleme: 16.10.2023 - 12:36

Avrupa'da Siemens Enerji liderliğindeki bir konsorsiyum, hidrojen enerjisi kullanımının önünü açan önemli bir adım atmış durumda. AB'nin Horizon 2020 programı tarafından finanse edilen HYFLEXPOWER projesi, yenilenebilir hidrojenin temiz ve güvenilir bir enerji kaynağı olarak elektrik ve ısı üretiminde nasıl kullanılabileceğini göstermeyi hedefliyor.

Bu proje, Avrupa'nın önde gelen ambalaj üreticilerinden Smurfit Kappa'nın Fransız'daki Saillat-sur-Vienne kağıt ambalaj tesisinde gerçekleştiriliyor. Bu tesis, yüzde 100 hidrojenle çalışabilen bir Siemens Energy SGT-400 endüstriyel gaz türbinine ev sahipliği yapıyor.

Türbin, ilk olarak 2022 yılında yüzde 30 hidrojen karışımı ile test edildi ve şimdi düşük emisyon teknolojisi kullanarak yüzde 100 hidrojenle çalışan ilk türbin oldu. Bu başarı, mevcut gaz yakıtlı enerji santrallerinin performans ve verimlilik kaybına uğramadan hidrojene geçiş yapabileceğini gösteriyor.

Siemens Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Karim Amin, HYFLEXPOWER projesinin hidrojen ekonomisi için büyük bir adım olduğunu belirtti. Aynı zamanda mevcut gaz türbini filosunu kullanarak hidrojen temelli bir enerji geleceğine geçişin mümkün olduğunu vurguladı. Amin, elektroliz, depolama ve hidrojen dönüşümünü entegre ederek elde edilen sinerjinin değerini ayrıca vurguladı ve sonuçları daha fazla genişletmeye hazır olduklarını ifade etti.

HYFLEXPOWER konsorsiyumu, Siemens Energy, ENGIE Solutions, Centrax, Arttic, Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR) ve dört Avrupa üniversitesinden oluşuyor. Proje ortakları, projeyi endüstriyel ısı üretimini içerecek şekilde genişletmeyi ve teknolojiyi ölçeklendirme ve ticarileştirme potansiyelini araştırmayı planlıyorlar.

ENGIE'nin Enerji Çözümlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Frank Lacroix, elde edilen bu başarıyı övgüyle karşıladı. ENGIE'nin bu kilometre taşına ulaşmasından dolayı gurur duyduğunu belirtti. HYFLEXPOWER projesinin, karbon salınımını azaltma hedeflerine ulaşmak için yenilenebilir hidrojenin kullanımına dair yeni fırsatlar sunan yenilikçi bir proje olduğunu ifade etti. Lacroix ayrıca, kuruluşun gelecekte sanayi sektörünün karbonsuzlaştırılmasına destek sağlamak için bu önemli çabaları sürdürme konusundaki heyecanını dile getirdi.