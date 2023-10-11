Volvo ve Renault'dan elektrikli ve hidrojen yakıtlı ortak proje

Yayınlanma: 11.10.2023 - 16:25

Güncelleme: 11.10.2023 - 16:25

Fransız Renault Grubu, kamyon üreticisi Volvo Grubu ve Fransız lojistik şirketi CMA CGM ile ortak bir girişime imza atıyorlar ve tamamen elektrikli teslimat kamyonları geliştirmek için işbirliği yapıyorlar.



Şirketlerin ortak açıklamasına göre, bu kamyonlar modüler bir şasi üzerine inşa edilecek. tr.motor1.com'da yer alan habere göre Renault ve Volvo, bu ortak girişime sırasıyla 300 milyon Euro yatırım yapacak, CMA CGM ise daha sonra 120 milyon Euro ile katkıda bulunacak.

ÜRETİM TARİHİ

Regülasyon onayına tabi olarak, ortak girişim 2024'ün başlarında faaliyete geçecek ve üretim 2026'da Renault'nun Sandouville fabrikasında kuzey Fransa'da başlayacak. Bu yeni kamyonlar, 800 volt elektrik sistemine sahip olacak. Böylece 800V mimariyle şarj konusunda oldukça rekabetçi olacaklar.

Bu gelişme, 2021 yılında Renault Grubu'nun mobilite hizmetleri bölümü Mobilize'nin bir parçası olarak duyurulan kamyonların bir parçası. Bu kamyonlar özellikle şehir içi teslimatlar, kiralama şirketleri ve küçük işletmeler için tasarlanmış araçlar.

HİDROJEN YAKIT

Tamamen elektrikli kamyon pazarı, maliyet, menzil ve taşıma kapasitesi gibi endişeler nedeniyle otomobil pazarına göre daha yavaş büyüyor. Bununla birlikte, saf batarya-elektrikli tahrik sistemlerinin yanı sıra diğer sıfır emisyonlu çözümler arasında hidrojen yakıt hücresi gücü ve hibrit yakıt hücresi ve batarya üniteleri de bulunuyor.

Yani söz konusu ticari modellerde olduğunda sıfır emisyonlu tek seçenek tamamen elektrikli ve pilli modeller değil. Hidrojende sık sık kullanılması planlanan ve üzerinde tartışılan bir konu.