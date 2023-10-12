Yamaha hidrojen yakıtlı araçlara bir yenisi daha ekledi
Yamaha'nın Japonya Otomobil Fuarı'nda yer alacak modelleri netleşmeye başladı. Hidrojen yakıtlı model Buggy şimdiden heyecan yarattı.
Japonya Otomobil Fuarı, hareketli geçeceğinin sinyallerini vermeye başladı. Henüz etkinlik başlamadan gelen tanıtımların haricinde üreticiler yeni mobilite çözümlerinin ipuçlarını da vermeye başladı. Yamaha da bu kervana katılan markalardan biri oldu.
YXZ1000R isimli modeli modifiye eden geliştirici, kendisinin hidrojenle çalışmasına da olanak sağladı. Fakat modelin içten yanmalı motoru yerini koruyor.
Yamaha, içten yanmalı motorların hayatta kalmasını isteyen üreticilerden. Bu nedenle de içten yanmalı motorun emisyonunu, hidrojen desteği ile sıfırlamayı başarmış.
Yamaha Tricera
Yine fuarda yer alacak Yamaha'nın Tricera isimli üç tekerlekli modeli ise tamamen elektrikli bir yapıya sahip. Yamaha arkadan itişli modelin kalabalık kentler için özel olarak tasarlandığını ifade ediyor.
Yamaha TMW
Yamaha'nın fuarda yer alacak bir diğer modeli ise TMW. Hibrit bir kuruluma sahip olan modelin ön tekerleri elektromotordan, arka tekerlerinin ise içten yanmalı motordan güç aldığı açıklandı. Yamaha bu araçta kargo bölümünün en engebeli bölgelerde bile stabil kaldığını ifade ediyor.
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