Honda elektrifikasyon dönüşümünü CES 2024'te tanıttı

Yayınlanma: 10.01.2024 - 14:58

Güncelleme: 10.01.2024 - 14:58

Honda, tüketici elektroniği fuarı CES 2024'te elektrifikasyon stratejisi doğrultusunda 'Honda 0' Serisi’nin iki konsept modelinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2024'te markanın elektrifikasyon stratejisi doğrultusunda nasıl büyük bir dönüşüm geçirdiğini simgeleyen Honda 0 Serisi’nin konsept modelleri olan Saloon ve Space-Hub'ın dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Honda yeni nesil elektrikli araçlara olan bağlılığını temsil eden yeni ışıklı 'H' logosunu da tanıttı. Yeni logo, Honda 0 Serisi araçları ile kullanılmaya başlanacak.

Honda, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarında 'Honda 0' Serisi’nin Saloon ve Space-Hub adlı iki konsept modelinin dünya lansmanı yapıldı.

Lansmanda yeni nesil elektrikli modeller için özel olarak kullanılacak yeni ışıklı 'H' logosu da ilk kez gösterildi.

Bir üretici olarak başlangıç noktasına geri dönmeyi ve Honda'nın 'sıfırdan' tamamen yeni elektrikli araçlar yaratma konusundaki kararlılığını temsil eden Honda 0 Serisi, 'İnce, hafif ve akıllı' prensipleri kapsamında geliştirildi.

Honda’nın elektrikli araçlara ilişkin tasarım ve mühendislik yaklaşımının temsili olan iki yeni konsept model 'maksimum insan minimum makine' felsefesi ile geliştirildi.

Bu kapsamda araçlar yeni nesil ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) sistemine sahip. Honda'nın 'insan merkezli' güvenlik konseptine dayanarak geliştirilen bu yeni sistem; daha insani, doğal ve yüksek hassasiyetli risk tahminleri elde etmek için gelişmiş yapay zeka, algılama, tanıma ve sürücü izleme teknolojilerini içerecek ve insanların kendilerini güvende hissedebilecekleri özellikler sunuyor. Yeni elektrikli araçlar ayrıca geniş menzilli ve minimum boyutta yüksek yoğunluklu bir batarya taşıyacak.

İlk 'Honda 0' serisinin sedan konseptine dayanacağı belirtilen açıklamada, serinin ilk modeli 2026'da ABD'de görücüye çıkacak. Daha sonra Japonya, Avrupa ve diğer pazarlarda da satışa sunulacak.