Dünya'ya 159 yıl sonra çarpma ihtimali olan asteroidden örnek geliyor
NASA’nın Dünya’ya 2182 yılında çarpma ihtimali olduğu belirtilen Bennu asteroidini incelemesi için gönderdiği uzay aracı OSIRIS- REx, geri dönüyor.
NASA’nın 8 Eylül 2016 tarihinde Bennu asteroidinden örnek toplamak üzere gönderdiği OSIRIS-REx, alınan materyalle birlikte 24 Eylül'de Dünya'ya dönecek. İçinde Bennu’dan örnekler bulunan kapsülün, yer ekibinin onu almak için bekleyeceği ABD Savunma Bakanlığı'nın Utah Test ve Eğitim Alanına paraşütle ineceği belirtildi.
NASA: YAŞAMIN NASIL BAŞLADIĞINA DAİR ARAŞTIRMALARA YARDIMCI OLABİLECEK
NASA elde edilen bulguların, gezegenlerin nasıl oluştuğuna ve yaşamın nasıl başladığına dair araştırmalara yardımcı olacağını bunun yanı sıra, Dünya'yı etkileyebilecek asteroitler hakkındaki anlayışımızı da geliştireceğini vurguladı.
Bennu asteroidine ait numunelerin analizin NASA tarafından canlı yayınlanacağı ifade edildi. NASA, yaptığı açıklamada canlı yayının 24 Eylül 2023 tarihinde NASA’ya ait internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini duyurdu.
NASA, Bennu asteroidini güneş sistemindeki bilinen en tehlikeli iki cisimden biri olarak tanımlamaktadır ve bazı bilim insanlarının hesaplamalarına göre Bennu, 2182 yılında Dünya’ya çarpacağı belirtilmişti.
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