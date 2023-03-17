Dünya'ya en yakın ve en hafif nötron yıldızı adayı keşfedildi

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 07:00

Doğrulandığı takdirde bu bilinen, Dünya'ya en yakın ve en hafif nötron yıldızı olabilir. Peking Üniversitesi ve Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Ulusal Astronomik Gözlemevleri'nden araştırmacılar keşfin, ülkenin kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Çin'in Büyük Gökyüzü Alanı Çok Nesneli Fiber Spektroskopik Teleskobu (LAMOST) ve Nanshan 1 metre diyaframlı Geniş Alanlı Teleskobu'nun (NOWT) gözlemlerine dayandığını belirtti.

GÜNEŞ KÜTLESİNİN 1.17 KATININ ÜZERİNDE

The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, yaşlı bir yıldızın karanlık eşi olan ve güneş kütlesinin yaklaşık 0,98 katı kadar olan adayın, ikili bir sistemde X ışını izole sönük kaynaklı (XDIN) bir nötron yıldızına benzediği tahmin ediliyor.

Bugüne kadar, zor algılanan radyo sinyallerine sahip özgün cisimler olan XDIN'lerden sadece yedi tanesi keşfedildi. Yeryüzünden yaklaşık 391 ila 1.630 ışık yılı uzaklıkta olan bu cisimler, Muhteşem Yedili olarak adlandırıldı. Daha önce nötron yıldızlarının süpernovaların çekirdeğinin çökmesi sonucu oluştuğuna inanılıyordu ancak büyüklükleri güneş kütlesinin genelde 1,17 katının üzerindeydi.

Araştırmaya göre LAMOST'un spektral verileri, nötron yıldız adayının etrafında küçük bir yığılma diskinin varlığını ve/veya bir seviyede yığılma diski faaliyeti olduğunu gösterdi.