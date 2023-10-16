Dünya'yı tehdit eden geleceğin felaketi: Dev güneş fırtınaları!

Yayınlanma: 16.10.2023 - 12:41

Güncelleme: 16.10.2023 - 12:41

Bilim insanları, Fransız Alpleri'nde bulunan antik ağaç halkaları sayesinde, Dünya'nın geçmişte yaşadığı büyük bir güneş fırtınasının izlerini sürdüler. Yapılan çalışma, yaklaşık 14 bin 300 yıl önce meydana gelen ve bugüne kadar tespit edilen en büyük güneş fırtınasının izlerini taşıyan radyokarbon seviyelerini keşfetti.

Bu tür bir olayın günümüzde tekrar yaşanması durumunda, elektrik şebekelerinin aylarca devre dışı kalabileceği ve iletişim altyapısının ciddi şekilde etkilenebileceği uyarısında bulunuldu. Araştırmacılar, yeni keşfin gelecekteki olası tehlikeler konusunda bir uyarı niteliği taşıması gerektiği konusunda ısrar ettiler.

Leeds Üniversitesi Matematik Fakültesi'nde uygulamalı istatistik profesörü olan Tim Heaton, "Aşırı güneş fırtınalarının Dünya üzerinde büyük etkileri olabilir. Bu tür süper fırtınalar elektrik şebekelerimizdeki transformatörlere kalıcı hasar verebilir ve aylar süren büyük ve yaygın elektrik kesintilerine yol açabilir," dedi. Aynı zamanda navigasyon ve telekomünikasyon için kullandığımız uyduları da kullanılamaz hale getirebilirler. Ayrıca astronotlar için de ciddi radyasyon riskleri yaratabilirler.

Bu tür tehlikeleri önlemek ve daha fazla araştırma yapabilmek adına daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirten bilim insanları, güneş fırtınalarının nedenlerini ve nasıl gerçekleşebileceklerini anlamak için daha fazla çaba harcanması gerektiğini ifade ettiler.

Araştırmacılar, son 15 bin yıl içinde toplam dokuz aşırı güneş fırtınası veya Miayake Olayı tespit ettiler. Bunlardan en sonuncusu MS 993 ve MS 774 yıllarında meydana geldi, ancak yeni keşfedilen fırtına bu olaylardan iki kat daha güçlüydü.

Ancak, Miyake Olayları sırasında tam olarak ne olduğu hala bilinmiyor ve bu olayları incelemek zor çünkü sadece dolaylı olarak anlaşılabiliyorlar. Bilim insanlarının tekrar yaşanma olasılığını değerlendirmelerini zorlaştıran bir diğer faktör ise bu olayların nasıl ve ne zaman gerçekleşebileceği hakkında kesin bilgi olmamasıdır.

Fosilleşmiş eski ağaçların kesilerek elde edilen halkalarının içindeki radyokarbon seviyelerinin analizi, bu olayları keşfetmelerine yardımcı oldu.

Araştırma sonuçları, The Royal Society's Philosophical Transactions A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences dergisinde yayımlandı.