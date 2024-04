Düşük notların sorumlusu soyadı olabilir mi?

Yayınlanma: 23.04.2024 - 11:11

Güncelleme: 23.04.2024 - 11:11

Eğer okulda sürekli düşük not alıyorsanız, suçun tamamı sizde olmayabilir. Yeni bir araştırmanın gösterdiğine göre bu düşük notların en azından bir kısmının sorumlusu soyadınız olabilir gibi görünüyor.

SOYADLARI ALFABETİK SIRADA SONLARDAYSA DÜŞÜK NOT ALMA İHTİMALİ ARTIYOR

Chip'in aktardığına göre Michigan Üniversitesi araştırmacıları, soyadları alfabetik sıralamada daha sonlarda yer alan öğrencilere daha düşük notlar verildiğini söylüyor. Ayrıca, araştırmacılara göre bu öğrenciler çalışmaları hakkında daha kaba yorumlar alıyorlar. Araştırmanın ortak yazarı Helen Wang, “Bu, aslında gerçek bir sosyal etki yaratan, not verenler tarafından bilinçsizce gerçekleşen bir şey olabilir” diyor.

Ekip, bu araştırmada Michigan Üniversitesindeki 30 milyondan fazla öğrencinin kayıtlı notlarını analiz etti. Ödevler, dünya çapında en yaygın kullanılan çevrim içi öğrenme yönetim sistemi olan Canvas aracılığıyla gönderilmişti. Belki daha da önemli bir şekilde, Canvas bu ödevleri varsayılan olarak alfabetik sıraya göre not vermeleri için öğretmenlere gönderiyor.

Ekibin analizi, öğretmenler daha fazla ödevi değerlendirdikçe not verme kalitesinde net bir düşüş olduğunu buldu. Soyadları A, B, C, D veya E ile başlayan öğrenciler, rastgele notlandırıldıkları duruma göre 100 olası puan üzerinden 0,3 puan daha yüksek not aldılar. Soyadı alfabede daha geç harflerle başlayan öğrenciler ise 0,3 puan daha düşük not aldı. Bu 0,6 puanlık fark küçük gibi görünse de araştırmacılar, bu eşitsizliğin zamanla öğrencilerin not ortalamalarını etkileyebileceğini ve hatta gelecekteki kariyer yollarını bile etkileyebileceğini söylüyor.

Analizlerin ortaya çıkardığı bu durumun sebebi tam olarak belirlenemiyor olsa da araştırmacılar, öğretmenlerin alfabe boyunca ilerken daha fazla yorulmalarından kaynaklanabileceğini öneriyor.