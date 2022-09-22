Dynamic Island'ı Android cihazlara getiren yeni mobil uygulama

Apple'ın iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max için getirdiği hap şeklinde tasarıma sahip Dynamic Island, Android cihazlara bir mobil uygulama sayesinde taşınıyor.

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2022 Perşembe, 15:24
Dynamic Island'ı Android cihazlara getiren yeni mobil uygulama
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Apple'ın iPhone 14 Pro ve Pro Max modelleriyle gelen Dynamic Island ekran özelliği şimdi de Android cihazlara taşınıyor. Kısa bir süre önce Xiaomi için geliştirilen bu hap şeklinde ekran deliği, yeni bir mobil uygulama ile diğer Android cihazlar için de geliyor. 

Uygulama şu anda indirilebilir ve sorunsuz çalışıyor

Play Store üzerinden ücretsiz indirilebilir olan mobil uygulamanın adı 'dynamicSpot-Multitasking' olarak geçiyor ve Android cihazların üst kısmını etkileşilebilir minik hap bir ekran ekliyor. Etkileşime geçebildiğiniz bu minik ekran bildirimlerinizi kontrol etmeyi sağlıyor ve farklı boyutlarda ayarlanabiliyor. 

Uygulama şu anda beta aşamasında olmasına rağmen iyi çalışıyor ve Android cihazların özçekim kamerasını işlevsel hale getirmiş oluyor.


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