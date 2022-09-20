Apple'dan iPhone 14 Pro'nun 'titreyen kamera' sorunu hakkında açıklama
iPhone 14 Pro'nun, sosyal medyada gündem olan 'titreyen kamera' hatası ile ilgili Apple'dan açıklama geldi. Apple, durumun farkında olduğunu ve ne yapacağını açıkladı.
ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni akıllı telefonları olarak kısa bir süre önce tanıtılan iPhone 14, geçen günlerde dikkat çeken bir mesele ile gündeme gelmişti.
Söz konusu hatada iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in kamerası, Instagram ve Snapchat gibi üçüncü taraf uygulamalarda düzgün çalışmıyor, titreşime ve gürültüye neden oluyordu.
APPLE'DAN AÇIKLAMA GELDİ
WebTekno'nun haberine göre; konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Apple yetkilileri, nihayet konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
E-posta ile The Verge'e konuşan yetkililer, sorunun farkında olduklarını ve bir güncelleme üzerinde çalıştıklarını söylediler. Apple'dan Alex Kirschner'ın açıklamasına göre söz konusu güncelleme, önümüzdeki hafta yayınlanacak.
TİTREYEN KAMERA HATASI, GELECEK HAFTA GİDERİLECEK
Gelen ilk bildirimlere göre iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in kamerasındaki sorun, yalnızca üçüncü taraf uygulamalarla ilgiliydi. Çünkü telefonun orijinal kamera uygulaması, böyle bir sorundan muzdarip değildi. Hal böyle olunca da sorunun nedeninin üçüncü taraf yazılımlar olduğu düşünüldü.
Ancak sonradan bunun pek de doğru bir yaklaşım olmadığı anlaşıldı. Apple'ın güncelleme hazırlığı içerisinde olması, sorunun nedeninin iOS 16 ve iPhone API'leri ile ilgili olduğu anlamına geliyor.
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