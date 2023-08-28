E-atık için yeni çözüm: Cihazlar işlemciye dönüştürülüyor

Yayınlanma: 28.08.2023 - 16:53

Güncelleme: 28.08.2023 - 16:53

Uluslararası Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) forumunun tahminine göre sadece 2022 yılında 5,3 milyar cep telefonunun çöp sahalarına atılması bekleniyordu. Ancak Kaliforniya Üniversitesi San Diego Jacobs Mühendislik Fakültesi'nden araştırmacılar, bu büyük elektronik atık sorununa yenilikçi bir çözüm sunmaya çalışıyor.

Interesting Engineering tarafından paylaşılan bir habere göre, doktora öğrencisi Jennifer Switzer, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği profesörleri Ryan Kastner ve Pat Pannuto ile doktora öğrencisi Gabriel Marcano'dan oluşan bir ekip olarak, elektronik atıklarla mücadele amacıyla yeni bir yöntem geliştirdi. Bu yöntem, atılan cep telefonlarını ve diğer elektronik cihazları işlevsel işlemciler olarak yeniden kullanmayı hedefliyor.

İNTERNET SİTELERİ İÇİN KULLANILACAK

Bu çalışmanın odak noktası, yüksek performanslı bilgisayar teknolojisinin üretimi için gereken enerji miktarıydı. Araştırmacılar, geleneksel geri dönüşüm seçeneklerinin enerji yoğun olduğunu ve telefonların ana bileşenlerini tekrar kullanma olanağı sunmadığını belirtti. Dolayısıyla, eski cep telefonlarının işlemcilerini yeni bir amaç için kullanmanın daha çevre dostu bir alternatif olabileceğini öne sürdüler.

Araştırmacılar, atılan cep telefonlarının işlemcilerinin yaklaşık %75'inin kullanılmadığına dikkat çekerek, bu işlemcileri karbon yoğun üretim süreçlerine gerek kalmadan farklı alanlarda kullanmanın mümkün olduğunu açıkladı. Özellikle, sosyal medya internet siteleri için mikro hizmetler ve yaban hayatı izleme sensörleri gibi uygulamalarda bu işlemcilerin yeniden kullanılabileceği belirtildi.